台中爵士音樂節 開幕 首日荷蘭味濃

台中爵士音樂節昨天開幕，也結合舉辦台中荷蘭日。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-07 17:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第15屆爵士音樂節今天登場，首日結合台中荷蘭日開幕，帶來濃濃的荷蘭民俗文化，並由荷蘭知名「林布蘭爵士三重奏」精彩演出為音樂節拉開序幕，雙十節連假卡司還有古巴世界一流的鐵琴手、美國炙手可熱的爵士女伶、比利時及德國的歐洲當紅樂團表演，其中德國的Bernd Ruf更曾擔任蘇打綠演唱專輯的交響樂指揮，精采可期。

台中市與荷蘭貿易暨投資辦事處首度合辦的台中荷蘭日，第2大城烏特列支市的人氣卡通人偶米飛兔，現身與民互動、台北世大運的荷蘭隊西洋擊劍選手大衛‧范尼恩現場帶領大小朋友體驗西洋擊劍，活動還提供荷蘭煎餅、焦糖餅乾、炸肉球等特色美食，市長林佳龍也到場同歡。

文化局指出，除了首日有林布蘭爵士三重奏精采表演，接下來3天連假，明天8日由國內知名樂手徐崇育與搭檔古巴世界一流鐵琴手Victor Mendoza演出，鐵琴在爵士樂中有很重要的地位，但在台灣不常見，這次能一飽耳福，當晚亦邀請當今美國炙手可熱且出身台中的Helen Sung，與搭檔Ｃhristie Dashiell, 都是當今世界最知名的爵士女歌手。

9日除了有台灣鼓王黃瑞豐五重奏的精彩演出，來自比利時前衛派爵士樂團Maak Quintet，為慶祝國慶日，也會現場邀請台灣最重要的爵士樂手當佳賓，進行大型匯演；雙十節當晚有國內最知名的台北爵士大樂隊演出，也邀請德國當紅指揮與青年樂團的合作Ｂernd Ruf & MHL Big Band 表演，其中德國的Bernd Ruf更曾擔任蘇打綠演唱專輯的交響樂指揮。

爵士音樂節今年為期9天活動，除了在市民廣場主舞台，在小舞台、副場地，共邀請15國爵士好手在城區和山海屯共帶來52場演出，文化局也同步在草悟道及市民廣場舉辦國際飲食文化節，民眾在美食攤位使用自備或租賃的環保容器盛裝，每次消費將可享5元折價優惠，現場也增設兩個環保容器租賃攤位，押金為30元至100元，活動期間退還容器即可退還押金。

由於爵士節人潮眾多，文化局指出活動期間將配合封閉館前路（公益路至英才路470巷），並於公益路（英才路至美村路）雙黃線設置管制區，草悟道路面部分汽車停車格亦將改為機車停車格。提醒民眾事先上網了解交通管制，並多利用大眾運輸交通工具或綠色運具iBike前往。