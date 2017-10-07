首屆纖維創作獎很「療心」 林秋鴻「偏方」奪評審團大獎

林秋鴻的作品「偏方」奪得評審團大獎，以不織布和藥材種子為創作媒材，結合染色、羊毛氈、拼縫等技法，創作出立體中藥材。（記者李忠憲攝）

2017-10-07 17:34

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市成立首座市立博物館「台中市纖維工藝博物館」，市府文化局特別在今年舉辦第一屆纖維創作獎，今天下午舉行頒獎典禮，選出各類組前3名及入選者共72人。評審團大獎由國小老師林秋鴻以作品「偏方」奪得，作品將由纖維工藝博物館永久典藏。

台中市政府為提供更好的使用空間，將大里區兒童藝術館改為台中市纖維工藝館，即將閉館1年整修。為了鼓勵及推動纖維創作能量，文化局將已舉辦12屆的編織工藝獎，轉型舉辦第一屆纖維創作獎，共收到全國創作好手217組作品參賽，迴響熱烈。

文化局說，第一屆纖維創作獎以「纖維．時尚．綠工藝」為主題，有「纖維藝術類」、「服飾類」、「傢飾類」3類獎項，各選出前3名及入選若干名，共計72人獲獎。

其中，纖維藝術類首獎得主林秋鴻同時摘下評審團大獎，表現最為搶眼，得獎作品「偏方」以不織布和藥材種子為創作媒材，結合染色、羊毛氈、拼縫等技法，創作出立體中藥材，造型設計和顏色搭配均相當成熟，獲得評審青睞。

林秋鴻說，她長期觀察植物總能安撫內心的不安，因此以中藥材為主題，不是採用中藥材的實質藥性，而是視覺上傳達的形與色，部分作品色澤採擷藥用植物的鮮麗狀態。

服飾類首獎，由廖維欣以高難度的羊毛氈技藝作品「12貓」奪得。「傢飾類」首獎，由黃鏸立1組12件典雅的纏花茶針「茶禪─纏花茶針系列」獲得。獲獎作品即日起在葫蘆墩文化中心展出，歡迎民眾到場欣賞。