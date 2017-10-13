天天吃好料》台東木虌果火鍋新奇、營養滿點

木虌果火鍋加入嫩菜及果肉，十分營養。（記者張存薇攝）

2017-10-13 09:17

［記者張存薇／台東報導］現代人飲食講求養生、健康，又要求美味，成功鎮農會推廣木虌果栽種，台11線田媽媽花田料理餐館也研發木虌果料理，以在地鳳梨醬搭配木虌果葉、果及最營養的成分「假種皮」，木虌果火鍋飄著淡淡鳳梨香、吃得到滿滿健康，不少老饕也願意開1小時車程從台東市區殺到東海岸品嘗。

台東區農業改良場3年前開始推廣木虌果，成功鎮農會推廣部主任蘇永茂說，木虌果原本就是原住民會吃的健康蔬菜，但大多是青果煮湯或炒來吃，台東農改場發現，木虌果種子外面那層艷紅的「假種皮」超營養，茄紅素是番茄的7、80倍，也含有胡蘿蔔素、輔酶Q10等成分。

東北季風開始發威，天氣也轉冷，位在台11線成功鎮美山花海旁的田媽媽餐館新推出木虌果料理，園區旁搭了木虌果棚架，現採現做十分新鮮。店長莊世玉說，木虌果採下後，必須先以人工收集假種皮，之後再直接冰成塊，因為假種皮沒有特殊味道，搭配檸檬汁口感很清新，也可以配合番茄的酸味，製成木虌果燉飯。

台灣人喜歡吃火鍋，店裡招牌的木虌果火鍋加入新鮮葉子、假種皮凍塊及切塊的木虌果果肉，有別於一般的小火鍋加的是豬、牛、羊肉，木虌果火鍋加入在地鳳梨醃製成的鳳梨醬及雞肉，吃起來有點兒像鳳梨苦瓜雞湯，但又沒有苦味，十分耐喝。

木虌果表面有微微的突刺，青果轉紅橘色就成熟，產期至年底，因此是冬天的限量商品，顧客周小姐說，從來沒聽過「木虌果」，但在火鍋裡加入紅色的「木虌果冰塊」，看見整鍋變成橘紅色，還滿有趣的，搭配鳳梨淡淡的清香十分對味，嫩葉吃起來很清爽，果肉則有點像南瓜鬆鬆軟軟，十分特別。

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