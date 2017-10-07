台南虱目魚文化節 500份料理免費吃

愛心總舖師蔡瑞成受主辦單位之邀，下廚烹煮500份虱目魚料理，免費供民眾品嚐，現場大排長龍。（記者蔡文居攝）

2017-10-07 16:59

〔記者蔡文居／台南報導〕「2017台南虱目魚文化節」今天在安南區四草大眾廟廣場盛大開幕，展開為期1個月的虱目魚文化產業活動，現場提供虱目魚料理免費吃、漁民數魚苗表演及台江在地產業展售活動，吸引不少民眾參加，下一場10月14日則由將軍區接棒登場。

農業局長許漢卿表示，台南是虱目魚主要產區，養殖面積5千多公頃，產量達2萬6800公噸，產值約20億元，產量產值皆為全國之冠，7月開始到11月都是產季。今年虱目魚批發價每公斤80元左右，品質與價格都相當穩定，希望民眾把握時機多多採購品嚐。

市府今年結合安南、將軍、學甲、北門及七股等五大虱目魚產區共同舉辦虱目魚文化季。今天由安南區公所舉辦的「思慕安南、魚樂台江」率先登場，其餘場次還包括10月14日由將軍區公所推出「將軍優雅鮮味行」活動，10月21日學甲區公所「念戀學甲虱目魚」活動，10月28日北門區公所「虱出北門─逍遙遊」，最後是七股公所11月4日的「七股虱目魚文化活動」。

代理市長李孟諺表示，台南是台灣養殖虱目魚重鎮，虱目魚不但本身營養價值高，台南沿海地區透過鹹水淺坪式低密度養殖生產的虱目魚，肉質更為結實、鮮美，整條魚大部分都能食用，像是魚肚、魚腸、魚皮、魚領，都能做成美食。他是來到台南之後，才品嚐到魚腸、魚皮等小吃，「台南新鮮的虱目魚，是無可取代的美味」。接下來幾週還有其他推廣活動，歡迎民眾踴躍參加。

今天現場也有台江農特產品展售，包括在地的蘆薈達人黃江賜受邀展售蘆薈飲品、台江漁人顏榮宏及四草陳家虱目魚展售等，愛心總舖師蔡瑞成也受邀下廚烹煮500份虱目魚料理，免費供民眾品嚐，現場大排長龍。