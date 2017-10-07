燕子口嚴重落石 明起封閉10天刷坡

2017-10-07 16:40

［記者王峻祺／花蓮報導］國慶連假首日，知名太魯閣國家公園燕子口步道今早驚傳落石意外，嚇壞不少入園遊客，太魯閣國家公園管理處接獲通報後，立即封閉步道，明起還將連續封閉10天，提前進行刷坡工程，民眾國慶連假確定無法遊賞燕子口美景。

花蓮近日多雨，太魯閣國家公園燕子口步道入口往西約350公尺處，今早發生小規模土石坍方，零星石塊自百公尺高的岩盤掉落，太管處雖緊急封閉道路，但因山區偶有間歇雨勢，仍暫停一日禁止遊客進入，並派員勘查現場狀況，了解整條步道岩壁情形。

太管處副處長張登文說，原預計國慶連假後就要立刻進行的燕子口步道刷坡工程，因發生落石意外，為顧及遊客安全，將提前於明日開始進行為期10天的刷坡工程，施工期間燕子口暫不開放。

他強調，國定連假太魯閣每日平均約有上千人入園，目前園區已陸續湧入人潮，但因近日雨勢忽大忽小，呼籲民眾仍需嚴加防範落石意外，切勿在有落石警告標誌附近逗留，園內也有規劃完善的停車場，駕駛應遵守交通規則，避免恣意停靠路邊，影響整體遊憩動線。

太管處指出，燕子口步道遊客量眾多且適逢雙十連假，出現落石現象不敢輕忽，目前燕子口因暫定封閉到17日，建議民眾仍可轉往其他知名步道、景點親近自然，距離燕子口不遠處的布洛灣遊憩區，也是一處景色優美又兼具自然與人文的特色遊憩區域。