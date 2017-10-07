有如神助！國考雙榜題名 5錢金牌答謝文昌帝君

林映伃（右）高普考雙榜題名，敬獻一面5錢金牌感謝文昌帝君加持。（記者丁偉杰攝）

2017-10-07 16:26

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「有如神助，讓我如願以償！」現年28歲的林映伃準備公務員考試第4年，今年除了自修苦讀，考前母親帶她到嘉義市大天宮（五穀王廟）向主掌文運的文昌帝君祈求保佑金榜題名，近日高普考放榜，林映伃在「水利工程」雙榜題名，今天上午由父母親陪同回到大天宮，敬獻一面5錢金牌，市價約2萬多元，感謝神明加持。

林映伃畢業於逢甲大學水利工程系，畢業後曾在台中市政府水利局擔任約聘僱臨時人員2年半，不受年金改革衝擊，她認為，當公務員是一份穩定的工作，雖然經歷多次考試失利，仍再接再勵苦讀，希望一圓公職夢。

林映伃說，今年4月考試前，母親得知大天宮舉辦金科光明法會，特地帶她到廟裡虔誠祈求文昌帝君，庇佑好考運，增強記憶，拜完後，她感覺心更加安定，心思專注考試，上考場應試寫得很順，感覺有如神助，放榜後沒想到高、普考雙料金榜題名。

林母說，兒子約7、8年前考消防特考時，也到大天宮祈求，順利上榜，為了感謝文昌帝君保佑兒女都考上公職，打金牌來答謝。

廟方董事長方彫義說，大天宮創建於清康熙46年，至今已有300餘年歷史，民間習俗文昌帝君是讀書人的守護神，每逢考季，不少學生或想考公務員考試的民眾都來祈求考運亨通；廟方舉辦金科光明法會已30多年，為考生祈福，每到放榜後，都陸續有考生回來還願。