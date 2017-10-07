重機湧現 雙十連假八卦山大彰路轟隆隆

車友開大燈行駛而過。（記者張聰秋攝）

2017-10-07 16:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕4天國慶連假今天展開，八卦山風景區南北縱貫彰化縣與南投縣的139線大彰路，一直以來就是重機車友練車、體驗高速過彎的口袋路線，連假首日湧現車潮，車友們享受高速馳騁樂趣，車流來來往往，伴隨轟隆隆引擎聲響，成為風景區另類的遊客景觀。

大彰路沿線依著山勢蜿蜒，路兩旁有濃密的綠林隧道，還有咖啡店、餐飲店、火鍋店等特色餐廳和牧場，一路上風景怡人，向來是車友們練車的黃金路線。

目前正是台灣欒樹花開季節，火紅和金黃色的花海綻放，為山林注入美麗的色彩，車友騎著酷酷的哈雷重機，搭配帥氣的打扮，伴隨油門加速發出轟隆隆的引擎聲響，呼嘯而過，吸引目光。

車友們不乏從台中市沿中彰快速公路到彰化市東外環道，並在東外環道銜接139線大彰路，再到南投縣名間鄉松柏嶺，車友集結數小時，再沿原路返回台中市。

彰化市羅姓車友說，139線大彰路橫跨彰化縣跟南投縣，全長近80公里，山路彎道多、坡道多，過了彰化市區爬上八卦山往南投縣方向，連續彎道再加上景點多、風景美，餐廳也多，每逢假日重機車隊就會來此報到。

台中市張姓車友表示，山路大彎道是騎乘重機車感受車身下壓過彎的重地，帥氣過彎，感覺很刺激。

不過，為了安全起見，4天連假，彰化警方加強取締超速違規行駛的車輛，彰化縣警局交通隊表示，大彰路沒有設置固定桿式自動取締違規照相儀器，警方會出動移動式雷達或雷射測速照相，取締超速違規，希望用路人行駛該路段更要注意安全、減速慢行。