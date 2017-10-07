國慶連假前兒子發生這件事 台南媽媽怒了.....

2017-10-07 15:47

〔記者唐在馨／台南報導〕今天是國慶4天連假第一天，但一位從台南到台中求學的大一學生，昨天從台中亞大搭公車要到高鐵站，公車在霧峰繞行半天後，竟然以公車即將上高速公路為由，將他趕下車，此一行為讓遠在台南的「台南媽媽」為之大怒，向本報投訴:「台中的公車都是這種規矩」嗎？

這位媽媽表示，兒子上車後繞到他快睡著了，結果竟然在原搭車地點附近又被趕下車，最後只好「走在鄉間小路」返回學校騎機車再騎到高鐵站，整整耽誤了近2個小時，她質疑，如果這是要上高速公路的公車，不是應該要提醒沒座位的乘客不要搭乘？為何該提醒都未提醒，讓乘客被「丟包」？

她並表示，不了解台中是否城鄉差距那麼大?否則如果要從霧峰到高鐵站，除非自己開車，搭乘公車是否很不方便？

這位「台南媽媽」之怒，讓台中市政府交通局也相當重視，昨天已立即清查，確認這班是151路公車，駕駛員未照標準作業流程SOP處理，依規定每位乘客上車都必需發號碼牌並詢問是否會上高速公路？該案顯然駕駛員未做到，造成民眾被迫下車，將依規定辦理懲處，並再次要求駕駛員落實SOP，避免再發生類似情況。

至於如果要從亞大到高鐵站，目前直達車的確只有151路公車，否則就只有多利用轉乘系統。