宜蘭都會原住民豐年舞祭 感謝祖靈眷顧

宜蘭縣政府於今日在中興文創園區南榕廣場舉辦都會原住民ilisin聯合豐年舞祭，今年以「海嘯跳吧！」為主題，超過千名來自不同族群的原住民跳者祈福舞蹈，展現原民的熱情與活力。（記者林敬倫攝）

2017-10-07 15:40

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府於今日在中興文創園區南榕廣場舉辦都會原住民ilisin聯合豐年舞祭，今年以「海嘯跳吧！」為主題，超過千名來自不同族群的原住民跳者祈福舞蹈，展現原民的熱情與活力，並表達對祖靈的眷顧與感恩之心。

宜蘭縣原住民族有15族，共1萬6600多人，其中的都會區原住民6600多人，以泰雅族2300多人及阿美族約1900多人占多數；豐年祭是原住民年度最大節慶，感謝祖靈庇佑，族人齊聚一堂，熱鬧滾滾。

都會原住民ilisin聯合豐年舞祭今於上午9點開始迎賓，接著舉行豐收祭儀，宜蘭縣代理縣長吳澤成、宜蘭市長江聰淵、縣議員孫湯玉惠及薛呈懿等人都出席儀式，吳澤成也身著原住民長老服飾，與眾人一起跳牽手祭舞，場面壯觀、熱鬧。

吳澤成指出，縣政府為落實「幸福宜蘭2.0」的執政理念，針對縣內原住民族規劃多項重大建設，包含興建寒華大橋及武塔橫山部落的橋樑、修繕原鄉關懷站及興建原住民多農會館，整合長照與幼兒托育功能，提供族人全面性的綜合服務。

吳澤成表示，原住民居住在宜蘭都會的人口，大約占1/3，舉辦都會原住民豐年舞祭，就是要喚起都會原民同胞，在部落生活的回憶，希望各族群，也能藉此機會聯誼，進行交流與文化傳承，讓原民文化能生生不息。