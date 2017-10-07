遭爆放任外籍醫師無照執刀 長庚：無實際醫療行為

長庚醫院遭爆放任外籍醫無照執刀；圖為批踢踢爆料資訊。（記者林惠琴翻攝）

2017-10-07 15:29

〔記者林惠琴／台北報導〕長庚醫院經歷急診醫師出走、疑濫用子宮鏡等事件後，又爆出副院長讓妙禪插隊優先看病，形象大傷，沒想到一波未平一波又起，再被爆料外籍醫師來台觀摩學習，並未持有台灣醫師執照，卻可替患者開刀，甚至在手術過程中擅自拍照打卡分享，侵犯病人隱私，院方今日發出聲明澄清，外籍醫師並無實際醫療行為。

一名網友在批踢踢上代朋友發文指出，長庚整型外科揚名國際，很多外籍醫師慕名前來，但許多內幕違反醫師法或者遊走在法律邊緣，外籍醫師沒有台灣醫師執照，在台應該無法獨自開刀，只能觀摩學習，但大教授的病患可能根本就是接受了這些密醫的治療，「難怪出併發症需要半夜緊急開刀處理的比率居高不下」、「有老師教，有病人給你練習開刀，不用負責任，還有錢可以賺，何樂而不為」。

該文指出，這樣的密醫行為沒被制止，還讓外籍醫師們打卡到處宣傳，拿病人當白老鼠，這樣對嗎？

對此，長庚醫院今日發出聲明強調，該文所指林口長庚醫院整形外科外籍醫師執行手術治療一事，經查此2名醫師來自加拿大與哥倫比亞，分別為該國整形外科專科醫師及總醫師，來院申請乳房重建手術與整形顯微手術教學訓練，其中一位醫師在乳房重建手術教學過程中，為取得其訓練證明而自行照相，並無實際醫療行為；另一位查無具體執行醫療行為事證，但為避免有類似行為已重申相關作業規定。

另有文章指出「急診病患手指斷了卻只有住院醫師開刀」，長庚醫院也回覆，該名整型外科主治醫師於今年11月13日參加新北市金山馬拉松接力賽，跑完4.7公里後返回醫院，而病患因左腳大拇指撕裂傷至該院急診就醫，經急診外傷科醫師檢視後照會整型外科值班住院醫師，該名住院醫師於10點30分接獲照會即呈報當日已返院的整形外科主治醫師，由於該傷口病況為0.1公分的指甲撕裂傷，該住院醫師已完成相關手術訓練，在報告主治醫師及經病人同意下即於急診治療室進行指甲床修復縫合，治療時間約15分鐘，該名病患縫合後即返家，整體傷口復原狀況良好，並未影響病患權益。