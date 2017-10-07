賴揆視察澎湖 定調東西吉廊道採階段性禁漁

2017-10-07 15:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對日前搭乘高鐵，「巧遇」潛水人士陳情東西吉廊道設立完全禁漁區，行政院長賴清德今在澎湖表示，將採階段性禁漁，先禁底刺網作業，並因應季節開放傳統漁撈洄游性魚類，但禁止外縣市漁船進入，逐步開放觀光潛水。

賴清德今日進行澎湖基層巡視之旅，除宣布450億元打造澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」，更訂定目標2025年營造澎湖為全綠能示範島，百分之百使用再生能源外；更關心澎湖民瘼，將觸角延伸至醫療、發電及生態保育等方面，馬不停蹄巡視太陽光電、國際廣場、尖山發電廠後送直升機常駐機棚工程等。

針對澎湖成為再生能源示範島關鍵的台澎海底電纜工程，目前澎湖端的電纜工程已經完成，剩下雲林端部分；賴清德表示將協請雲林縣政府以及口湖鄉長處理協調，儘快有著落，讓台電公司的電纜工程以及低碳島建設順利完成。

另外巡視澎湖緊急救難直升機駐地機棚工程時，賴清德說，中央政府每年至少供應1億2千多萬維持醫療後送系統，這是必要的，行政院對澎湖未來的規劃，「國際、智慧、綠能、觀光島」，再加上「醫療」會更好。

至於東西吉廊道設立完全禁漁區發展觀光，是世界先進國家保育趨勢，但也要兼顧漁民生計，因此贊成縣長陳光復的建議，採階段性禁漁，逐步將保育落實發展成觀光財。