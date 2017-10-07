女友懷孕要求驗DNA很過分？ 網友「驗了就回不去」

2017-10-07 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕最近有網友在PTT上PO文詢問，「如果女朋友有天懷孕了，要求她去驗DNA會很過分嗎？」引起許多網友熱烈討論。今天則有一名網友回文表示，他有一個朋友有類似遭遇，在與男友交往第2年時不小心懷孕，卻因為男方堅持要驗小孩的DNA，導致女方最後把小孩拿掉，還與男方分手。

這名網友表示，女方和男友兩人當時已經成年也都有工作，在交往第2年時不小心懷孕，原本以為是喜事一樁，卻沒想到，男方認為女方後期比較冷淡，加上本身精蟲比較少，所以堅持要女方驗DNA，就算女方為此傷心了很久，爭吵與解釋過也都沒用，男方還是堅持「大不了驗安心的」。

網友說，事後女方哭了一夜，並決定把小孩拿掉然後驗DNA，還向男方提出分手；而最後驗DNA的結果，小孩證實是男方的，但男方也因為這樣而走不出墮胎的陰影。

網友分析指出，男生不會懂的是，女生有時可能是卡在一種「信任與誣衊的感覺」，雙方感情如何其實心裡都很清楚，但對於女生來說，驗了DNA「就是回不去了」。

網友見狀則紛紛留言「有一點點腦子的人都不會這樣要求，明知道做這種事會很難看，偷偷驗都好過這樣質疑另一半」、「懷疑另一半反過來說也對自己太沒自信了？」「本來感情就有問題才想驗的不是嗎？那何必勉強生下來」、「生之前驗還能墮胎，生完再驗出來不是就更麻煩了」、「拿掉是好的 跟男方已經沒有感情生下來也是悲劇」、「有病的是女生 寧願把小孩拿掉 殺人兇手」。