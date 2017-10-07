阿扁故鄉 台南官田菱角季熱鬧登場

參觀菱角體驗區，大、小遊客驚呼說，原來菱角長在水裡。（記者楊金城攝）

2017-10-07 14:41

〔記者楊金城／台南報導〕前總統陳水扁的故鄉台南市官田區，是全台最大的菱角產地，目前好吃的官田菱角已上市，官田區公所舉辦2017「友菱友雉遊官田」官田菱角季今天在官田區體育公園多功能球場登場，菱角農產市集十分熱鬧，菱角體驗區的菱角知識讓遊客大開眼界，驚呼「原來菱角長在水裡！」

菱角季現場發送蟲草魚丸湯。（記者楊金城攝）

代理市長李孟諺也到場幫忙推銷官田菱角，官田菱角季明天還有1天活動，官田區長顏能通說，菱角季除了行銷官田菱角，也希望將官田推動友善耕種、綠色保育行動的理念和成果持續推廣出去，讓更多菱農參與友善耕種和消費者願意購買菱角，使菱角、水雉永續下去。

示範燒製菱殼炭。（記者楊金城攝）

菱角季除有熱鬧的表演活動和菱角闖關遊戲，現場還送出限量300份的蟲草魚丸湯免費品嘗，也有菱角吊飾、菱角娃娃創意彩繪DIY體驗，大人、小孩玩的很高興。

菱角娃娃彩繪。（記者楊金城攝）

官田國中校內「讚炭之旅」活動，則是為遊客示範燒製菱殼炭、製作菱角染，參觀友善耕種的可食地景菱角田，校長陳文財親自解說燒製菱炭要至少高溫1千度，但又不能燒成灰，公所和地方並成立官田烏金社區合作社，發展稱為「烏金」的菱炭產品如菱炭米、烏金手工皂等農村經濟。

現場展示菱角冰皮餅、菱角鮮奶露等多項創意食品。（記者楊金城攝）

官田菱角近年價錢不錯，1分地菱角田的收益7、8萬元起跳，菱農賺的笑呵呵，降低農村人力老化、農業缺工的衝擊，今年官田菱角栽種面積增加到320公頃。