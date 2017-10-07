南投縣同鄉會發消費券 為竹山活動添商機

南投縣竹山鎮「竹子童玩節」熱鬧登場，其中，「竹蜻蜓飛上藍天」活動，大家玩得不亦樂乎。（記者謝介裕攝）

2017-10-07 14:43

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣區南投縣同鄉會聯合總會今日配合竹山鎮「竹子童玩節」與「香菇文化季」活動，也特別舉辦「鳳還巢返鄉關懷弱勢」活動，並罕見地發給同鄉會鄉親每人300元消費券，前往竹山老街遊玩、消費，初估至少為地方帶來40多萬元商機，並捐贈竹山公所20萬元弱勢救助基金，以實際行動展現關懷、回饋家鄉的心意。

南投縣竹山鎮木屐寮生態公園今日好不熱鬧，一早便可見一台接著一台遊覽車駛進園區，原來是南投縣同鄉會特地返鄉參加「竹子童玩節」與「香菇文化季」活動，並在「竹蜻蜓飛上藍天」的童玩遊戲中，為「鳳還巢返鄉關懷弱勢」活動熱鬧揭開序幕，從香菇、竹筍料理迄紅龍果冰、番薯包、筍乾等在地農特產加工品，都令旅外鄉親們愛不釋手。

台灣區南投縣同鄉會聯合總會長陳勇仁指出，此次參與活動的成員至少1400人，每人發給300元消費券，除希望藉此達到活絡地方經濟以外，也有助於凝聚南投旅外鄉親之間情感，進而為關懷家鄉弱勢族群盡分心力。

竹山鎮長黃丹怡說，此次活動內容十分豐富，包括魔幻竹林、竹藝及番薯包DIY、香菇料理試吃等等，還結合竹山、中崎、富州、山崇、延正等社區發展協會組成的「在地小農生鮮蔬果市集」，藉此讓各界了解竹藝之美，也達到行銷地方觀光及產業的目的。