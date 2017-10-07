連假首日國道塞車情況 預估下午3點過後趨緩

2017-10-07 14:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國慶連假首日白天，西部國道北部地區塞滿準備南下車輛，國道3號準備接國道5號的南港系統，一度回堵到新店；高公局交管組長卓明君表示，西部國道車流預計下午3點左右就會慢慢紓解，國5則預計2點30分就較順暢。至於下午2點起實施通行費7折的日間離峰優惠措施，是否會再湧現車潮，卓明君說，該措施是首度實施，預估是會轉移尖峰時段5%-7%車流量，但實際情況還是要等2點過後才會知道。

今日上午7點起，國5雖有實施高乘載管制，但仍非常壅塞，卓明君表示，主因上午5點30分起，就出現大量車潮湧入，實施高乘載時已經出現塞車情況，並於國3回堵長達10公里，回堵車潮直到10點才慢慢紓解。

不過石碇－坪林路段的時速，從塞車至今一直都不到40公里，主因該路段隧道多，車流量大的時候，進入隧道前的車速就會自動慢下來導致，像是南港系統－石碇，時速都已回升至60公里以上。

西部國道方面，目前僅剩國1楊梅端－新竹系統，國3樹林－關西較壅塞，出現時速不足40公里情況，其餘路段多不再壅塞。

卓明君說今日情況與今年228連續假期類似，國1中午過後還有零星返鄉車量出現，國3則因鄰近風景區，所以壅塞情況維持較久，但塞車情況預估下午3點就會趨緩。不過今日北高雙向旅行時間，仍可維持在4.7小時內，為不塞車時段的1.5倍。