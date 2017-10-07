校園鐵籬傾倒斷裂 學生：很恐怖、怕怕的

2017-10-07 14:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區長億國小鐵網圍籬年久失修，傾倒斷裂、氧化鏽蝕，加上附近有不少外勞出入，校園恐有安全隱憂，綠營市議員何明杰、張玉嬿今天表示，已協調教育局補助300多萬元修繕，但預算不夠用，將爭取續建2期工程以策安全。

長億國小前家長會長羅雅惠說，創校時以綠籬代替圍牆，因臨近工業區，常有外勞進去打球，卻無圍牆管制、防護性不足，10年前考量師生安全，設置鐵網、鐵柱圍籬便於管理，長久以來已多處鏽蝕、傾倒斷裂，威脅學生安全。

現任家長會長陳克豪說，為延長圍牆耐用年限，校方已多次上漆防鏽並進行局部修補，可是仍於蘇迪勒颱風倒塌斷裂，雖已進行補強、修繕，但仍有傾倒危險，師生均盼拆掉新建；學生也說，鐵籬笆生鏽、扭曲看起來很恐怖、怕怕的。

何明杰、張玉嬿接獲學校家長會陳情到現場會勘，發現鐵網圍籬微微傾斜已成危牆，教育局長彭富源也表示考量師生安全與加強校園美化，的確應該拆掉重建，今年補助340多萬元，預計11月完工。

何明杰、張玉嬿表示，目前學校圍牆先進行校門兩旁第一期工程，但是要強化門禁管制功能，有效防範不良分子侵入，工程不能做一半，校園後面的鐵圍籬也要拆掉，將再爭取經費改建圍牆及人行道，讓師生和家長不再提心吊膽。

教育局副局長劉火欽表示，新建圍牆改善舊鐵圍籬簡陋、不耐用的問題，教育局將再向教育部國教署爭取經費配合編款，1、2期圍牆工程預算共900萬元，融合長億國小整體意象並加強美化，保障師生安全、融入社區風貌。