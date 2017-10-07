員林傳愛心募款蟑螂 雙方各說各話

縣議員曹嘉豪召開記者會，女網友質疑馮婦侵吞善款，雙方各說各話。（記者顏宏駿攝）

2017-10-07 14:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名媽媽1年前產子發生臍纏頸，男嬰（化名小棋）病危氣切急救，有熱心好友發起「網路集氣」，後來又延伸出多個募集愛心Line群組，網友熱心捐錢和物資，一名馮婦自願代為收款、轉送物資到醫院，如今卻被網友指控她把網友的善款「私吞」，今天網友和媽媽出面，希望馮婦清楚交代捐款金額和公布帳冊比對，否則將提起詐欺告訴。

馮婦自己感到冤枉，她說「做善事還遭誣衊！」，她並發誓「絕對沒有侵吞善款」，也願公布帳冊。

今天縣議員曹嘉豪出面召開記者會，他說，近日有不少民眾向他陳情說「員林出現愛心募款蟑螂」，專門假藉公益之名向民眾募款，民眾質疑部分善款未進入「當事人」手中。

經他追查，是一名戶藉在南投縣專賣髮飾的馮姓婦人，1年前在網路上見小棋病危，網友熱心集氣，主動出面為媽媽及孩子募集物資，後來有人捐贈善款，馮婦專門到府收善款和物資，再轉送到媽媽手中。

出席的陳姓女網友說，她捐了1台價值6萬元的精油機和精油，媽媽卻沒收到，後來又傳出馮婦出面替家扶買愛心蠟筆，要大家認購，馮婦聲稱家扶會給大家收據，但從4月至今已經半年，大家都未收到收據，大家才覺得「可能被騙上當」。

馮婦表示，她絕對沒有私吞善款，每一筆捐款她都有登錄，絕對經得起考驗，至於愛心蠟筆，是她認同家扶的善舉，一次買1500盒，目的是希望大家來認購，後來發現無法一一開發票，現在她會把善款退還。