西門紅樓「十在快樂」主題市集 國慶連假嗨4天

2017-10-07 14:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接雙十國慶假期，西門紅樓今天起至10日一連4天，化身「十在快樂」國慶主題市集，集結DJ show、小丑派對、西區深度導覽、爵士樂表演，也有適合親子同樂的童謠繪本《123到台灣》閱讀活動，以及DIY拓印台灣環保袋等多項活動，動靜皆宜、文武兼備，體驗西門街區老會見新的特殊魅力。活動詳情與報名請見西門紅樓官網。

西門紅樓在今年雙十連假以「十在快樂」打造主題市集，10月7日起至10日一連4天，邀請4組DJ演出及小丑氣球秀輪番上陣，活動將會在迷幻的電子音樂中揭開序幕，小丑逗趣演出讓大小朋友一同歡樂。晚間則在優閒的的夏夜晚風中，享受輕鬆自在的爵士饗宴，隨著音符盡情搖擺。

此外，8日、9日兩天，推出需事先報名的「西城裡的那些時光」街區深度導覽。共有兩條路線，皆從西門紅樓出發，第一條路線走訪「紀州庵文學森林」、西方本願寺、廊柱式城樓「小南門」等古蹟之外，也會來到台北植物園中的「欽差行臺」，並穿越饒富文藝氣息的的牯嶺街。而路線二則將探訪「撫台街洋樓」，以及才重現不到半年的北門。

陪伴親子歡度連假，「16工房」推出系列活動，8日跟著麻糬兔一起聽童謠故事《123到台灣》，認識台灣土地後，用顏料蓋印方式動手DIY，環保袋上拓印對台灣的情感。9日、10日則有鄉村風乾燥花迷你花瓶藝術體驗，響應環保也為生活增加色彩，讓美感教育落實在生活中。