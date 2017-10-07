雙十國慶晚會首度移師台中 交通疏導報你知

2017-10-07 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕「2017一起更好全民狂歡夜！」今年的雙十國慶晚會首度移師台中舉辦，屆時預估有將近2萬5000人次的僑胞、貴賓及民眾共襄盛舉，為使民眾能安全、快樂的參與盛會並保持交通順暢，台中市第二分局今天提供交通資訊給民眾參考，並鼓勵民眾踴躍搭乘公共交通運輸，減少交通壅塞。

第一階段：106年10月9日（星期一）08:00起至24:00，雙十路（錦中街到精武路段）、錦南街（三民路到雙十路段）、力行路（雙十路至進德北路段）、電台街（雙十路至進德北路段）、進德北路（進化路303巷至進德北路43巷段）道路兩側人行道及汽車收費停車格禁止停車。

第二階段：106年10月9日16:00起至24:00，雙十路（錦中街到精武路段）、錦南街（三民路至雙十路段）、力行路（雙十路至進化路段）、力行路241巷（全）、錦新街（三民路至雙十路段）、育才北路（三民路至雙十路段）、育才街（三民路至雙十路段）、一中街（錦新街至精武路段）、太平路（三民路至雙十路段）、水源街（電台街至精武路段）、育才南街（一中街至雙十路段）、尊賢街（育才街至太平路段）、進德北路43巷（全）、錦中街（三民路至雙十路段）、進德北路（興進路至精武路段）、電台街（雙十路至進德北路段）。

周邊停車場配置：

汽車方面：福音停車場（180個車位）、自由停車場（368個車位）、台中公園地下停車場（420個車位）、中華停車場（222個車位）、干城立體停車場（473個車位）、新興停車場（191個車位）、

一中停車場（50個車位）。

機車方面：興進路段、進化路力行國小旁、進德北路雙十國中旁、精武路中興堂、國立圖書館前、公園路段、五權路段、中華路段、福音停車場、臺中公園地下停車場、中華停車場、富榮街路外停車場。