「張國煒條款」過了！年底可申設星宇航空

2017-10-07 13:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空前董事長張國煒離開長榮集團後，宣布將籌組「星宇航空」，他指出現有規定不合理，而立法委員也要求檢討相關規定，民航局向交通部提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，交通部昨日通過該草案，張國煒有望在年底前依據新規定申請成立星宇航空。

對於外界質疑此為「張國煒條款」，交通部政務次長王國材強調，修改規定並不是為張國煒量身打造，也歡迎其他想經營航空業的優質團隊來申請。

王國材證實，已於昨日批准「民用航空運輸業管理規則」修正草案，將要成立新航空公司規定，改以財力、飛安人力與機隊數為主要核准考量，由非航空業者所成立新航空公司，不再規定公司至少要成立5年以上。

依照現行「民用航空運輸業管理規則」規定，非航空業者要成立航空公司，公司至少要成立5年以上，且公司近3年的年營收要達60億以上，上述條件只能申請經營國內航線定期或不定期航空運輸業務。若要經營國際航線，還得具備經營國際運輸、或國際貿易5年以上條件。星宇航空跨不過上述門檻。

民航運管規則修正後，要成立新航空公司，仍必須以公司或企業名義申請，除要提出60億元財力證明，還須有航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊，航、機務5階段審查關卡時，第2、3階段就要引進至少3架以上的飛機等。草案核准後預計最快下週才可能預告，預告期通常2個月，估計正式實施日期是年底前。