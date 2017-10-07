霧峰展示協助身障及照顧者成果 烏日將添據點

社會局設6個雙老據點，要讓身障者及照顧者走入社區，今在霧峰雙老據點舉行成果展。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-07 12:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有些身障者不願走出來，而身障者及照顧者未來將逐步老化成為「雙老」，為了讓身障者及照顧者都能走入社區，獲得更多的協助，社會局在全市共設了6個雙老據點、34個身障據點，今年10月中下旬，則在烏日再設一個身障據點，將有35個據點，讓更多身障者走入社區。

社會局去年10月將霧峰舊省教育廳進行活化，變身為「社會福利園區」，內設有雙老據點、身障據點及長青學苑、家庭福利服務中心等，不但成為身障者及照顧者的活動據點，也成為附近老人活動的場所。

台中市身障者約12萬多人，每年約增加2至3千人，有些是天生，有些事故或其他因素造成非天生身障，為鼓勵身障者走入社區，社會局設立了34個身障據點，今年10月中下旬，則在烏日再設一個身障據點，將有35個身障據點，服務全市12萬的身障民眾。

此外，雙老據點共有6處，分別設在東區、北區、南屯、清水、豐原及霧峰。

社會局今天在霧峰舊省教育廳舉行「廳厝興故事‧活立阿罩霧」，現場有闖關遊戲、創意市集、成果展示，另外還安排中心樂活補給站、雙老家庭關懷據點學員、關懷據點的身障者、長青學苑的長者的作品，相當多元。

社會局副局長陳坤皇表示，霧峰是大屯區第一個成立的雙老據點，希望給大屯區的身障者及照顧者，一個友善的服務環境。