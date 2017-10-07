「藍天家園」腳踏車海岸線輕旅行 徐國勇夫妻相挺

2017-10-07 12:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕國慶日4天連假開跑，專責安置邊緣少年的「藍天家園」，則是安排4天3夜的腳踏車海岸線輕旅行，30多名師生今天一早就由竹南寮漁港出發前往台南。行政院發言人徐國勇的妻子張錫月和台北市至誠獅子會一早也專程到出發地點，除給這群誤入歧途的少年鼓勵，也致贈藍天家園30萬元，希望能協助在法律邊緣的青少年步入正途。

財團法人天主教會新竹教區附設「私立藍天家園」是北台灣地區專門安置邊緣少年、健全少年身心發展的輔導機構。

為了讓這群一度誤入歧途的青少年能有正常的身心發展，藍天家園30多名安置的少年在老師和志工的陪伴下，以海岸線輕旅行的方式慶祝國慶4天連假。

曾擔任獅子會總監的行政院發言人徐國勇，與台北市至誠獅子會還特別募集善款捐贈給藍天家園，由徐國勇的妻子張錫月及獅子會會長葉信志將30萬元捐給藍天家園，勉勵藍天家園的工作人員，期盼他們率領團隊持續當一位點亮社會黑暗的點燈人。

藍天家園主任劉軒繻表示，藍天家園現有學員40人，每年平均進出各10人，因為大都是法院安置為主，也不宜宣傳募款，經費有時會吃緊。藍天家園的青少年在成長環境中大都欠缺自信，透過這次的腳踏車海岸線的輕旅行，看著學員在志工和師長陪伴下，頂著強風烈日勇往直前，讓人相當感動。