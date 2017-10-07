大溪韭菜田全國最大 鄭文燦：積極推廣

「韭菜花田巡禮」活動中，雖不易看到韭菜開花，但仍有翠綠的韭菜可觀賞。（記者周敏鴻攝）

2017-10-07 12:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區種植韭菜的面積高達100公頃，產量約佔全國3分之1，市府農業局上午舉辦「韭菜花田巡禮活動」，邀民眾健行、品嘗韭菜烹製的美食，希望打響大溪生鮮韭菜的名號。

桃園市長鄭文燦也前來與民眾同歡，他說，大溪區是全國種植韭菜面積最大且最集中的地方，每年9月間韭菜開花時的景致也非常美麗，所以市府會持續編列預算支持推廣大溪韭菜活動，並結合年底即將營運的中庄調整池攔河堰，規劃「大嵙崁水與綠休閒園區」來帶動地方的觀光發展。

「韭菜花田巡禮活動」上午在大溪區大溪河濱公園登場，邀民眾健行、欣賞表演、品嘗韭菜烹製的各項美食，但原以為可維持到10月中旬的韭菜開花期，卻已經結束，讓不少民眾看不到韭菜開花，大呼可惜。

市府農業局長郭承泉說，大溪區的韭菜，多種植在石門水庫下游、大漢溪沿岸的中新里韭菜專業區、一德里崁津大橋下、順時埔、瑞興里公館等地，因灌溉的水質好，加上農民悉心呵護，讓大溪區的韭菜品質頗獲好評，用韭菜研發的韭菜麵等美食也很受歡迎。

8日、14日、15日、21日、22日、28日與29日下午4點起，中新里下崁陳五常宗祠前廣場還有7場韭菜創意料理教學，喜愛韭菜的民眾千萬不要錯過。