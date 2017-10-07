國慶連假加持 南下墾丁車潮持續增加

2017-10-07 11:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天是國慶連續假期第一天，通往墾丁及台東的枋寮地區從上午10時後湧現車潮，枋寮警分局進行南下調撥車道因應，在中國十一及台灣雙十假期兩個國慶人潮加持下，墾丁各大沙灘逐漸湧現人潮，警方預估4天連假將有8萬人進入墾丁旅遊。

今年中國十一國慶正巧與台灣雙十國慶重疊同一個週末假期，恆春半島到處都是說著北京話、騎著電動車的中國遊客，台灣民眾也在國慶連假首日出遊，墾丁地區在暑假後難得出現連續客滿盛況，當地警方擔心交通壅塞，一大早就展開疏導工作，海灘也湧現戲水人潮。

墾丁飯店民宿業者指出，目前7、8兩日適逢國慶連假及十一長假最後2天，住房都已經客滿，9日則有近9成住房率，除了純粹到訪墾丁旅遊的，有部分是前兩天先到恆春半島，後兩天到台東看國慶煙火的遊客。

恆春警方除了嚴格管制易塞車的南灣周邊禁止臨停，墾丁大街7日至9日下午視情況人車分道，秉持分段規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等四項作為疏導；南下必經的車城地區，適逢福安宮土地公遶境大典，呼籲路過民眾配合疏導。

面臨連假及前往台東看煙火車潮的枋寮地區，警方7、8日早上8時至下午1時將於台一線水底寮五岔路口進行南下調撥車道，為了疏導看完台東煙火及墾丁北返北返車潮，9、10日2天下午4時開始調撥北上車道，提醒民眾保持耐心行駛。