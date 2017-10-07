「白晝之夜」今晩登場 台電大樓上演電光馬戲

2017-10-07 11:26

〔記者黃佩君／台北報導〕台北夜間藝術活動「白晝之夜」今晚登場，今年移師公館舉行，台電也將跨界參與，祭出由義大利藝術家打造的「夜光魔毯」廣場，由首位登上太陽馬戲團舞台的陳星合領軍，結合DJ表演，將台電大樓打造成「電光馬戲競技場」，讓連假仍待在台北的民眾越夜越美麗。

白晝之夜（Nuit Blanche）是起源自2002年法國巴黎的全球夜間城市藝術祭，以開放、免費、公民參與為號召，於每年10月第一個週六跨夜舉行，15年來已有120個城市加入。台北市政府自去年白晝之夜首度響應，號召20萬人走進台北舊城，今年移師公館溫羅汀人文街區舉辦。

台電表示，這也是台電首次跨界參與，將從今天晚間6點至明日清晨6時徹夜開放大樓空間、結合藝術展覽演出。除將由義大利藝術家打造「夜光魔毯廣場」外，更將由首位登上太陽馬戲團舞台的陳星合領軍，結合DJ表演，把台電大樓變成「電光馬戲競技場」，跟大家在白晝之夜一起不睡。

台電今晚以台電大樓本身造景響應白晝之夜，回收路燈製成的公共藝術作品「日光域」將響應打出「Nuit Blanche（白晝之夜）」活動名稱。此外，台電大樓將由義大利藝術家用4塊大型幾何夜光地毯圖騰，組成「魔毯廣場」；更將化身「電光馬戲競技場」，利用動能劇場開放空間，由首位登上太陽馬戲團舞台表演的陳星合帶來馬戲馬拉松與現場DJ音樂。

除此之外，晚間還會有行動劇場，來自法國行為藝術團隊的「白夜海浴」，藝術家會扮成復古直條紋人偶，在入夜後的台電大樓前漫步嬉戲、做日光浴，邀請民眾響應加入戶外藝術派對。

今年台北白晝之夜主題規劃串聯台大、溫羅汀與客家文化園區3大主題展區，今天傍晚6點將由藝術家帶領民眾一同開幕踩街，活動將於持續至明日清晨6點。除百組藝術團隊作品展出，總統府、故宮、北美館也都同步響應、開放展出，打造台北成為一夜限定的大型美術館，歡迎民眾屆時一起不睡，「一個人熬夜，不如大家一起白晝之夜」。詳情可搜尋白晝之夜，或下載「白晝之夜」APP。