天天吃好料》高雄黃檸檬釀啤酒 清香酸甜的「初戀滋味」

高雄型農莊承翰與掌門精釀啤酒業者黃基紘合作，推出台灣自產黃檸檬精釀啤酒。 （記者陳文嬋攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-10-12 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內黃檸檬仰賴進口，高雄型農莊承翰以運動家不服輸精神，利用植物特性進行氣體調節，將種出的綠檸檬轉變為黃檸檬，整顆連皮食用不刺激，與掌門精釀啤酒業者合作，製成台灣自產黃檸檬精釀啤酒，香氣十足、味道柔和，最大特色是不苦澀，天然又養生，深受民眾喜愛。

旗山果農莊承翰今年32歲，過去是越野車國手，曾奪下全國錦標冠軍，代表台灣進軍國際，體專畢業後退役，挑戰百萬業務，不料直到4年多前，祖父、祖母相繼離世，也不捨父親務農辛苦，頭髮也日漸斑白，決定返鄉務農。

國內黃檸檬仰賴進口，是餐廳的搶手貨，反觀綠檸檬價格低，他認為要做就要做最好，秉持運動家不服輸精神，透過網路自學、請教專家，利用植物本身特性，進行低溫氣體調節，歷經2年不斷實驗，失敗達無數次，損害近5千公斤，才成功轉變顏色。

他努力修枝、施肥，以益生菌抑制壞菌，產量比別人多3成，黃檸檬的味道、酸度，都比綠檸檬溫和，最大特色是不苦澀，可以整顆入菜，吃皮也不刺激，防癌又養生，市場供不應求，每斤從25元漲到85元。

掌門精釀啤酒業者黃基紘原本從事資訊業，因喜愛精釀啤酒風味，又不想喝一般啤酒，與在地小農合作，以新鮮水果製成天然啤酒，完全不使用香精，透過品嘗啤酒香氣、口感，讓喝酒變得很有品味，不再是比喝多的乾杯文化，成為精釀啤酒的掌門人。

他看準黃檸檬的風味獨特，以酵母、水、啤酒花、麥芽，加入台灣自產黃檸檬，製成天然又養生的啤酒，取名為「初戀滋味」，酒精濃度4.2度、苦度僅13度，不但保留啤酒風味，也展現黃檸檬清香，酸酸甜甜的美好滋味，彷彿與啤酒談起戀愛，深受女性民眾喜愛。

值得一提的是，掌門精釀啤酒店內裝潢以船用鍍鋅版作為造型，搭配玫瑰金鍍鈦管成為特色，三支大管全長15米，內藏8支小管接到酒槽，維持啤酒4度C保鮮，造型獨特很有創意，近來將與5名小農合作，開發桑葚、蜂蜜等啤酒，可望掀起精釀啤酒風潮。

客人陳雅萍指出，黃檸檬精釀啤酒不同於市售啤酒有強烈的水果味，反而是入口微酸，帶有檸檬香氣，又保留啤酒風味，夏天小酌很清爽，不會渾身啤酒味，加上使用在地水果，喝起來感覺非常棒。

常客郭思辰表示，黃檸檬精釀啤酒喝起來就像新鮮的檸檬汁，不像一般市售啤酒會添加香精提味，或是過甜、刻意酸味，反而是散發天然的水果香，新鮮的味道喝起來很順口。

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