搶國慶連假商機 台東業者紛推動物命名抽大獎

2017-10-07 08:20

［記者張存薇／台東報導］國慶連假開始，因為今年國慶焰火晚會移師台東舉行，再加上假期長達4天，昨晚起即有不少遊客前進台東，台東縣業者搶攻國慶商機，不約而同推出可愛動物命名活動，最大獎是五星級四人客房住宿券、最新上市手機。

台東縣去年受到尼伯特颱風等重創，再加上團體遊客減少，在地業者想方設法吸引遊客到台東，台東知本老爺大酒店新引進兩隻滿週歲的梅花鹿姊弟，推出命名活動。

經理許薰丹表示，園區內也有鸚鵡、兔子等小動物，總是吸引不少親子遊客佇足，這次命名活動是25歲週年慶系列活動之一，遊客只要在15日前加入酒店粉絲專頁依規定留言命名，之後再由住宿房客票選出最佳命名，11月底公布結果，獲選命名者可獲豪華家庭客房住宿券1張、那魯灣餐廳早餐4人份、每人火車站來回免費接駁1次。

此外，初鹿牧場「小驢寶」也剛誕生滿月，超萌模樣惹人愛憐，9日起至11月12日舉辦「小驢命名抽獎活動」，邀請遊客們集思廣益幫忙挑選命名，遊客在園區內消費滿額即可獲命名抽獎券1張，頭獎為iPhone 8，參加獎為牧場精選伴手禮10名，如果抽獎券數超過3000張，則加碼再贈送iPhone X和參加獎再加抽10名，活動詳情可參閱初鹿牧場臉書粉絲專頁。