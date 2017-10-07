連假首日4縣市大雨特報！今明北、東部天氣不穩

氣象局今天清晨4時05分發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-07 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天大台北及東半部地區雲量增多，有雷陣雨發生，雨勢也會較大，其他地區則是晴時多雲的天氣。氣象局在清晨4時05分發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報。

氣象局清晨發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報；另外在4時20分也對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣等16縣市發布強風特報。

氣象局表示，昨晚開始東北風增強，今天大台北及東半部地區雲量增多，雷陣雨發生的機率高，尤其是基隆北海岸及宜蘭地區，雨勢會較大，其他地區則是晴時多雲的天氣，僅有部分山區在午後會有短暫雷陣雨。明天（8日）除了東北風影響，還將有低氣壓通過呂宋島，外圍水氣將順著東風吹入台灣，東半部、基隆北海岸及恆春半島雨勢明顯，不排除有大雨，北部及南部地區也將有短暫陣雨出現，下週一（9日）低壓進入南海逐漸遠離，降雨會逐漸趨緩。

溫度方面，大台北地區、基隆與宜蘭高溫在29、30度，花東、桃園則維持約32、33度，新竹以南甚至還有34、35度高溫，中午感覺相當悶熱，但晚上又會轉為涼爽的天氣。

今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 31 ~ 38 33 ~ 37 27 ~ 33

氣象局在今天清晨4時05分發布新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣大雨特報；在4時20分發布16縣市強風特報。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線為高量級與過量級。（圖取自氣象局）