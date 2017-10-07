10/07 各報重點新聞一覽

2017-10-07 06:25

自由時報

遭駭盜18億 遠銀：陸續追回人

國內發生首宗駭客入侵銀行系統盜領鉅額外幣事件！遠東國際商業銀行國際匯款系統平台SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）日前遭駭客入侵，導致遠東商銀外幣帳戶遭轉帳至斯里蘭卡、柬埔寨及美國等地銀行的帳戶，行方本月五日向警調報案，指稱駭客轉走六千多萬美元，折合新台幣逾十八億餘元。

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賴揆拍板 全國8.3萬臨時人員加薪

行政院長賴清德就任後宣布明年軍公教人員加薪三％，這項調薪案原本未包括中央與地方政府聘僱的臨時人員；不過行政院主計長朱澤民昨受訪時證實，賴揆已經拍板，中央與地方機關的臨時人員明年也調薪三％。據指出，政院將以特別統籌分配稅款撥給地方政府這筆加薪費用，估計中央與地方機關的臨時人員逾八萬三千人受惠，初估經費約十億元。

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晶片身分證重隱私 內容最小化

內政部推動晶片身分證，原研擬讓民眾自由選擇納入指紋、虹膜辨識的生物特徵，經學者、專家質疑恐出現資安外洩，內政部長葉俊榮接受本報訪問時強調，內政部將不納入生物特徵。

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蘋果日報

傅崐萁一夜撈1.6億

五星級縣長又陷官司纏身！花蓮縣長傅崐萁2010年被控藉勢藉端，在縣長室喬買賣，以榮亮公司名義，強逼理想大地公司以10億5500萬元低價出售62公頃土地，同日再以12億5600萬元轉售，扣除部分稅捐後，一夜之間淨賺1億6671萬元，還涉逃漏營業稅9114萬元，傅一度作偽證誆稱無土地買賣，檢方查出新事證後，昨依違反《稅捐稽徵法》及偽證罪將傅等3人追加起訴；傅昨痛批遭到蔡英文政治迫害；總統府發言人黃重諺則表示：「請當事人勇敢面對司法。」

國慶連假今最塞 國道首推離峰享7折

國慶4天連假今起開跑，昨下午過後國道已陸續湧現車潮，高公局估今將是南下最塞的一天，走國5南下南港到坪林花上近1小時，為平日5倍；另台北南下到高雄最好別上午8時出發，否則要下午1時後才能抵達。

聯合報

無心跳器捐上路 我為亞洲第一個

台灣腦死器捐已到了天花板，為增加國內器官捐贈的來源，衛生福利部昨終於拍板，開放爭議已久的無心跳器捐，並提出四點共識，認定停止心跳五分鐘後即可摘除。衛福部最快一個月內公布心臟死後捐贈作業規範，今起各家醫院即可擬訂標準作業流程，執行無心跳器官摘除，推估每年可增加七十例無心跳器捐捐贈，可望嘉惠近百名等候移植患者。

賴揆：社會進步到哪 修憲就到哪

民進黨立委蘇巧慧領銜提出的修憲草案，因為刪除前言裡「國家統一前」、「自由地區」、「大陸地區」字眼，且把兩岸定義為「我國與中華人民共和國」，被國親質疑是「兩國論」版的提案，昨天在立法院院會處理時，親民黨團提出異議，全案被退回程序委員會。

中國時報

橘營異議 兩國論修憲案退回

民進黨立委蘇巧慧日前提出隱含「兩國論」的《憲法》增修條文修正草案，昨天在立法院院會一讀闖關，不過親民黨團提出異議，全案退回程序委員會。蘇巧慧事後受訪強調，對的事情，就是繼續嘗試，繼續去做。

台南推綠能 啟用通用充電樁

台南市打造綠能城市，6日上午啟用全台第一座導入通用型充電樁的停車場，歐、美規格的電動車皆可充電，且率先補助停車場業者設置充電設備，未來全市擁有通用型充電樁停車場將越來越多，有助於提高電動車普及率，降低燃油車使用率。