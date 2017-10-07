921痛失家人…截肢女孩重繪人生 暨大附中接棒傳愛

暨大附中校長張正彥（右三）和實習老師們，把馬克杯和資料夾設計圖送給劉家汶（右二）。（記者陳鳳麗攝）

2017-10-07 00:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕921大地震過了18年，那年失去父母，自己右腿也遭截肢的劉家汶，樂觀面對苦難，將自己畫作義賣所得捐給良顯堂慈善基金會，國立暨大附中校長買下3幅，更將畫作和家汶的故事印在L形資料夾和馬克杯，希望鼓勵學生樂觀向上，也請家汶繼續創作，明年學校將為她辦個展！

921大地震發生那年，劉家汶才12歲，她痛失4名親人，自己的右腿也因在瓦礫下壓太久，而被截肢。10多年來，她得到很多人的關心和幫忙，勇敢的她也一直樂觀開朗，總是微笑面對生活。

今年夏天，劉家汶應邀在「樂川櫻田風華小舖」展覽，畫作義賣所得，全數捐給陳綢阿嬤創辦的良顯堂慈善基金會，希望自己也能回報大家給她的愛。

家汶樂觀開朗的態度及知恩圖報的心，感動了暨大附中校長張正彥，不只買了3幅以童年、校園為主題的畫作，在徵得劉家汶同意後，將畫作印在馬克杯和L形資料夾，將陸續送給學生，鼓勵他們努力不懈，學習劉家汶當個生命的勇士。

馬克杯今天做好送到學校，張正彥立即與實習老師，把杯子送到草屯鎮給劉家汶，保有赤子之心的她驚呼「好可愛！」對於學校的舉動不斷稱謝。

這半年來，家汶暫停畫畫，不是偷懶，而是因為找到水煎包店的工作，她說，老闆沒有介意她的腳不是很方便，盡力傳授她做水煎包的功夫，因此，自己要全心全意地學，認真工作。

張正彥則鼓勵家汶，在工作穩定後繼續創作，明年暨大附中60週年校慶，將請她到學校辦個展，未來也將持續以的家汶畫作製作一系列的資料夾。