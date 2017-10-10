日式鰻魚大變身 鰻魚法式可麗餅烹調好簡單！

2017-10-10 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕秋收時節海鮮豐美，鰻魚也正是肥美的季節，但除了日式的鰻魚飯之外，鰻魚料理還能有什麼樣的變化呢？快看淳鮮廚師黃愈茹如何利用蒲燒鰻魚，融入西方元素做出鰻魚法式可麗餅，創新的吃法讓鰻魚料理不再單調！

鰻魚法式可麗餅

食材： 低筋麵粉65克、雞蛋2顆、牛奶150克、融化奶油20克、鰻魚塊30克、蘆筍5克、小玉米5克、生菜10克、蔥花3克、洋蔥15克、堅果5克、白芝麻少許

調味料： 鹽少許、胡椒適量、美乃滋適量、七味粉少許

1. 取1盆，將麵粉過篩後，加入1顆全蛋蛋液攪拌，再加入牛奶、融化奶油、鹽、胡椒拌勻成可麗餅麵糊，放冰箱冷藏5分鐘備用。

2. 將洋蔥及生菜切絲，蘆筍、小玉米切片汆燙；取1鍋倒入油後打入雞蛋，再開中火煎約3分鐘成太陽蛋備用。

3. 將平底鍋以大火熱鍋約30秒，再倒入1大匙可麗餅麵糊到鍋子中間，用手以畫圓方式轉動鍋子使其均勻平鋪在鍋內，中小火煎約2分鐘上色。

TIPS：麵糊量視鍋子大小加減，以麵糊厚度蓋過鍋底顏色為主。