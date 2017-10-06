醫病》喝運動飲料退火？ 糖尿病患當心血糖飆高

2017-10-06 22:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕61歲的王先生是糖尿病患者，過去幾年糖化血色素都維持在8％左右，比起糖尿病患應控制在7％以下，稍微高出一些，但他9月的檢驗竟飆到10.2％，詢問才發現，竟是愛喝運動飲料惹的禍！衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐提醒，運動飲料雖然不甜，但其實含糖量高，糖尿病患最好敬而遠之。

今年氣溫飆高，民眾外出猛流汗，不少人選擇喝運動飲料解渴、降火氣。衛福部彰化醫院衛教室最近卻一連發現，10多個糖友的糖化血色素飆升，血糖極不穩定，調查發現，他們有一個共通點，就是時常喝運動飲料。

王先生說，因為天氣熱，喝了孫子買的運動飲料，覺得很好喝，也不會太甜，加上孫子說喝這個可以「退火」，所以買整箱，有時天氣太熱，一天會喝好幾瓶！

廖曜磐說，運動飲料喝起來不甜，其實含糖量很高，而且為了讓大量流汗者能迅速補充水分和電解質，內容物以單糖和電解質為主，糖尿病患者一旦飲用，會讓血糖直線上升，而血糖升高就會口渴，容易越喝越多，如果習慣一天喝個好幾瓶，容易讓血糖不穩定，糖化血色素也易飆升。

廖曜磐也提醒，運動飲料的廣告給人「退火」的印象，誤以為運動飲料隨時都可以喝，其實不然，除非是大量流汗亟需補充水分及電解質的人，可適量飲用，一般人平時並不適宜多喝，糖尿病患更需謹慎。

彰化醫院營養師周柏穎說，市售運動飲料，500毫升約含35克的葡萄糖等單糖，據世衛組織建議，成人一天攝入糖量不要超過25克，也因為含糖量高給人心情愉悅，所以糖尿病患者常不知不覺攝取過量，建議最好喝白開水；如果一定要喝運動飲料，至少加水等比例稀釋。