去年奪走39條命 南市籲長輩速打流感疫苗

2017-10-06 21:54

〔記者王俊忠／台南報導〕去年初國內爆發流感疫情，南市代市長李孟諺指出，去年初南市流感重症病例數有259人、死亡39人，且以老人家居多。昨天李孟諺率先挽袖施打流感疫苗，籲請65歲以上長輩可一次左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌疫苗。

流感疫苗10月起開打，為提升民眾接種意願，南市衛生局邀請南市各大醫院院長、醫界代表與疾管署南區管制中心主任李翠鳳召開南市醫院並肩作戰對抗流感病毒宣導活動，李孟諺帶領市府各局處長與醫院院長挽袖接種流感疫苗，並請市民主動前往醫院、診所接種，以提早獲得保護力。

衛福部統計，105年國人死因，去年死於肺炎者共1萬2212人，九成是65歲以上長輩；相較於前（104）年肺炎死亡人數，增加1451人（增加13.5%），是國人十大死因第3位。李孟諺並說，疾管署指去年初國內爆發流感疫情，流行規模較往年大，重症死亡人數為5年來最高。南市去年初重症病例有259人、死亡39人。

南市衛生局推論肺炎死亡人數上升，除人口結構高齡化與低溫氣候影響，去年初流感疫情是可能原因之一；另慢性阻塞性肺病、心臟病、氣喘、糖尿病等慢性病也可能是其他造成肺炎死亡的潛在風險因子。

南市統計數據指，流感併發重症確診病例中有慢性病史者佔90.9%，經分析發現其中有78.8%未接種流感疫苗，少了疫苗保護，確實讓感染風險提升。即日起只要經醫師評估符合接種定義，不限於取得疾病的門住診紀錄者，即可接種公費流感疫苗，呼籲高危險群患者如罹患慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病）及免疫功能不全者（如HIV感染），或凡設籍南市65歲以上，均可同時左手打流感，右手打肺鏈疫苗，降低重症死亡風險。