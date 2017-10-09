小提琴家的頂樓 竟「藏」百件珍貴軍武模型

〔記者蔡亦婷／屏東報導〕台灣小提琴演奏家江敬業從小喜歡飛機，為了收藏飛機模型還搬家到屏東，只為了有較大的空間可擺放收藏，後來更在自宅頂樓陳列出30多年來的收藏，並將此空間命名為「飛行夢工場」，讓民眾有機會一睹珍貴的軍武模型。
雖然動態飛機模型相當多，但二戰時期的機種卻非常稀少，像江敬業能自己組裝、自己修理的收藏家更是屈指可數。而在他的收藏中，有早期自己以木頭製作機身、需自行拼裝零件與動力引擎的機型，也有購買玻璃纖維一體成型的現代機身，再裝入動力引擎與零件，飛機就能透過遙控直上青天。
他細數自己的夢幻收藏藝品，有番號61-120零式艦上戰鬥機52型、黑羊中隊波音頓少校、日本二戰機、F4U海盜式戰鬥機等，這些戰機都在世界歷史上佔有一席之地，把玩模型的同時，也像見證了歷史的變遷。
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江敬業收藏飛機模型30多年，尤對飛機、軍艦情有獨鍾，為了收藏模型搬家到屏東，以擁有更大的空間可以擺放，收藏品項包括航空、船艦與軍武模型相關書籍。（記者潘自強攝）
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江敬業最喜歡二戰時期的飛機，圖為日本二戰時期番號61-120零式艦上戰鬥機52型模型。（記者潘自強攝）
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黑羊中隊波音頓少校為美國海軍陸戰隊VMA-214中隊隊長波音頓少校之座機，早期曾參加陳納德麾下的飛虎隊，人稱「老爹」，1976年播出的電視影集「黑羊中隊」，便是描述這款外型奇特的海盜戰鬥機F-4U在南太平洋與日軍奮戰的歷史。（圖片提供／江敬業）
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日本二戰機。零式艦上戰鬥機是日本第一款設計有全封閉式座艙、收放式起落架的小型戰鬥機，此為Marui出品的金屬模型，富重量感。（記者潘自強攝）
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F4U海盜式戰鬥機1：48模型（右）、F4U海盜式戰鬥機Q版模型（左）。F4U海盜式戰鬥機是美國沃特公司研發的戰鬥機，F4U的擊落比率相當高，擁有傲人戰績，堪稱二戰中美軍最強悍的戰機之一。（記者潘自強攝）