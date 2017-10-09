小提琴家的頂樓 竟「藏」百件珍貴軍武模型

2017-10-09 07:30

〔記者蔡亦婷／屏東報導〕台灣小提琴演奏家江敬業從小喜歡飛機，為了收藏飛機模型還搬家到屏東，只為了有較大的空間可擺放收藏，後來更在自宅頂樓陳列出30多年來的收藏，並將此空間命名為「飛行夢工場」，讓民眾有機會一睹珍貴的軍武模型。

雖然動態飛機模型相當多，但二戰時期的機種卻非常稀少，像江敬業能自己組裝、自己修理的收藏家更是屈指可數。而在他的收藏中，有早期自己以木頭製作機身、需自行拼裝零件與動力引擎的機型，也有購買玻璃纖維一體成型的現代機身，再裝入動力引擎與零件，飛機就能透過遙控直上青天。

他細數自己的夢幻收藏藝品，有番號61-120零式艦上戰鬥機52型、黑羊中隊波音頓少校、日本二戰機、F4U海盜式戰鬥機等，這些戰機都在世界歷史上佔有一席之地，把玩模型的同時，也像見證了歷史的變遷。