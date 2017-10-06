墾丁龍鑾潭濕地約束私有地 居民火大要求劃出

龍鑾潭重要濕地為國家級濕地，屬於墾丁國家公園特別景觀區內，累計鳥類種數高達58科285種。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-06 21:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園龍鑾潭重要濕地保育利用計畫，今在墾管處舉辦地方說明會，長期受國家公園管制的當地居民火冒三丈，痛批政府竟又拿「溼地法」約束私有地，要求私有地全面排除溼地範圍，營建署及墾管處解釋，計畫沒有增加居民新的限制，會將居民私有地劃出的訴求提交討論。

龍鑾潭重要濕地為國家級濕地，屬於墾丁國家公園特別景觀區內，累計鳥類種數高達58科285種，保育類就有58種；範圍沿著龍鑾潭北方閘門到人工堤岸、西面與南面包含龍鑾潭自然中心與部分陸地，面積約145公頃；重要濕地保育利用範圍，基於打造人與生態互利與和諧以及鳥類度冬與過境的棲地，避免生態環境進一步劣化，階段性劃設龍鑾潭保育利用計畫範圍，包含溼地面積共約250.7公頃。

但龍鑾潭保育利用計畫範圍除了公有土地，包含約18公頃的私有土地，屏縣議員陳文弘、龍水里長張清彬及不少地主，不滿居民土地權益可能受損，質疑部分房舍及旱田沒有溼地功能為何劃入，也擔心原來的土地使用，除了「國家公園法」還得受「溼地法」箝制，要求私有土地需畫出溼地範圍。

營建署及墾管處人員指出，在「國家公園法」的範疇下，龍鑾潭濕地保育利用計畫對居民土地權益沒有影響，計畫範圍超過9成都是國有土地，大部分也是特別景觀區，土地分區仍依墾管處原有規範，但尊重民眾私有土地劃出私地範圍的訴求，會在接下來的小組會議中討論。

除了居民不滿土地遭劃入溼地範圍，部分保育團體則對原本劃入溼地保育的龍鑾潭東岸地區，在日前會議中遭排除感到失望；保育團體指出，龍鑾潭東岸農地民宿、及娛樂業陸化開發嚴重，但計畫範圍最終沒把東岸農田區納入，跟最初建議不同，未來可能影響龍鑾潭生態，效益有待觀察。

龍鑾潭重要濕地為國家級濕地，屬於墾丁國家公園特別景觀區內，累計鳥類種數高達58科285種。（記者蔡宗憲攝）