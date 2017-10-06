很潮喔！ 台南國慶升旗典禮 要送106個茄芷袋

崑濱伯推薦後壁茄芷袋。（記者楊金城攝）

2017-10-06 20:53

〔記者楊金城／台南報導〕今年總統府前雙十國慶舞台設計採用後壁菁寮無米樂「茄芷袋」元素發想，振奮後壁茄芷袋產業，台南市議長賴美惠發起「慶祝雙十國慶，支持地方產業」，向菁寮「茄芷阿嬤工作坊」訂購106個國慶「茄芷袋」，將在10日上午7點台南市國慶升旗典禮後限量發送給民眾。

賴美惠、總統府國策顧問「崑濱伯」黃崑濱、後壁區長魏文貴、後廍里長黃正雄今聯手推薦後壁無米樂的茄芷袋。

崑濱伯說，茄芷袋是台灣早年家庭生活必備品，賣東西、購物少不了它，連學生都以「茄芷袋」當書包，茄芷袋呈現道地台灣味，「俗擱有力」。

賴美惠指出，今年雙十國慶舞台設計以「茄芷袋」元素發想，可謂讓「茄芷袋」設計躍上國際舞台，茄芷袋以紅、藍、綠相間色系的尼龍繩編織，象徵「團結交織，台灣會更好」，更代表著小英政府看到台灣基層，重視台灣平民的生活所需，用親民方式支持地方產業。

傳統茄芷袋是4、50年前最普遍的購物袋與裝農產品的收穫袋，賴美惠說，近些年來菁寮「茄芷阿嬤工作坊」改良茄芷袋和提供客製化製作成精緻的背包、手提包、茄芷包文創商品，帶起流行，茄芷袋現被稱為「台灣LV」、台客包，除了有懷舊的記憶、台灣味外，兼具環保又時尚。