童話人物走出來了 中教大演歌劇邀1600名偏鄉學童同歡

糖果屋演員與小朋友開心打招呼、擊掌互動。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-06 21:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中教育大學音樂系創系24年，首度推出大型歌劇《糖果屋》，今天首場即獻給台中偏鄉與弱勢學童，邀請1600名學童到中山堂觀賞，許多人是第一次看歌劇，非常興奮，與台上互動熱絡，鼓掌連連，HIGH到不行，熱情感受劇中傳達熱愛生命價值。

「歡迎來到艾森斯坦村莊！」《糖果屋》開演前，擔任村婦演員身著鄉村戲服先到觀眾席一一歡迎小朋友光臨，熱情招手、擊掌，引領進入歌劇的童話世界，小朋友開心回應，宛如進入村莊，非常興奮，接下來說書人現身導引故事，引人入勝，精采歌舞中還有巫婆的嘍囉下場作勢要抓小孩，小朋友更是入戲尖叫。

台中教育大學（簡稱中教大）推出大型歌劇，專為小朋友選出具有生命教育意的歌劇《糖果屋》，改編自格林童話，由德國作曲家洪伯定克所作，描述一對兄妹用機智打敗巫婆，並解救了被囚禁的薑餅人的故事。

中教大音樂系主任莊敏仁指出，音樂系推出大型歌劇特別選出這部具有生意教育意義及熱愛生命的糖果屋做首演，並配中小學英語教育，將原德文改編成英文，校內音樂系、舞蹈系、美術系等共同製作，更結合篤行國小舞蹈班、光復國小音樂班一起演出，展現台中藝術教育的成果。

「童話人物真的出現了！」東勢國小的黃小妹看《糖果屋》很興奮，直說「好好玩！」大肚區瑞峰國小的謝小弟也說好開心「第一次體驗，原來歌劇是這樣的啊！」吳老師則說，郊區孩童很少進城，能感受到這樣的藝術饗宴，感受不同的表演、也學習音樂生活禮節，非常值得。

這次公益演出邀請台中市超過20所中小學偏鄉與弱勢的學童觀看，包括啟明學校與育幼院共同觀賞，莊敏仁指出，這次籌辦逾半年，由企業、團體與個人共同贊助，於今、明兩日共演出兩場，首場邀請小朋友觀看，第2場回饋給贊助人共賞。