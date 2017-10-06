國慶連假4天 北、東部天氣不穩 中南部多雲到晴

氣象局國慶連假天氣預報圖指出，連假期間東半部容易有大雨，西南沿海風浪偏大。（圖擷取自中央氣象局臉書）

2017-10-06 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6日）開始東北風將增強，明天（7日）大台北及東半部雲量、雨勢都將增加，其他地區則仍是晴時多雲的炎熱天氣，國慶連假4天，大致上北北基及東部為陰雨天氣，中南部及外島則是多雲到晴，而10日國慶當天天氣最理想。

中央氣象局指出，明天大台北及東半部地區雲量增多並偶有陣雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區天氣陰雨，雨勢也會比較大。其他地區則是多雲到晴，近山地區午後可能有些短暫雷陣雨。

氣溫方面，北北基宜高溫將略降到29、30度，花東及桃園地區高溫仍在32、33度，新竹以南地區甚至會出現34、35度高溫，中午前後仍相當有夏天的感覺，在外活動的朋友最好還是要防曬並多補充水分。

整體來說，國慶連假北北基及東部為陰雨天氣，中南部及外島則是多雲到晴。中央氣象局指出，連假期間8日至9日受到東北風和南方雲系影響，宜花東及恆春半島雨勢較大，大台北地區則是陰天易有陣雨；10日則轉為偏東風，水氣較少，但東半部仍有間歇短暫雨，西半部則是較為悶熱的天氣。《中央社》報導，氣象局預報員劉宇其說，4天假期中，10日國慶當天天氣最理想，除東半部及北部山區有局部短暫陣雨外，其他地區大致恢復多雲到晴天氣。

此外，隨著東北風增強，明天下半天開始台灣中部以北、台東、恆春半島及各外島沿海將出現9到10級的陣風，風浪也會明顯轉強。後天（8日）還有低壓通過菲律賓，這幾天沿海都有風浪較大的狀況，前往海邊活動或海上作業務必留意安全。

空氣品質方面，明天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒及臭氧。

今晚（6日）開始東北風將增強，明天（7日）大台北及東半部雲量、雨勢都將增加，其他地區則仍是晴時多雲的炎熱天氣。（資料照，記者黃志源攝）

明天北北基宜高溫將略降到29、30度，花東及桃園地區高溫仍在32、33度，新竹以南地區甚至會出現34、35度高溫，中午前後仍相當有夏天的感覺。（中央氣象局）