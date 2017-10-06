國慶免費獻禮！來台中國家歌劇院 看戶外高空人體特技

雙十節當天，台中國家歌劇院戶外廣場上演《神行人間─高空人體極限演出》，結合歌劇與特技，懸吊演員達12層的人肉網，難得一見。（台中國家歌劇院提供）

2017-10-06 21:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國慶獻禮，台中國家歌劇院將上演戶外高空人體極限特技，免費觀賞！

台中國家歌劇院週年慶強檔大戲華格納第二部曲《女武神》，將於10月11日起推出3場，挑戰5小時演出，出動6架巨型機械手臂讓女武神如騎神駒，在高空飛行演唱，烈焰氣勢更甚去年開幕戲！

雙十節當天，也在廣場上演重頭戲《神行人間》高空人體極限特技，是首次歌劇院結合歌劇與特技戶外，演員懸吊12公尺，形成高空人肉網，結合噴水池震撼演出。

國家歌劇院去年開幕演出華格納《尼貝龍指環》系列四部曲第一部「萊茵黃金」，獲廣大迴響，今年國慶當天，歌劇院邀請在巴賽隆納奧運展現高超特技的西班牙拉夫拉前衛劇團，與台中戊已劇場、特技空間團隊合作，改編萊茵黃金橋段，演出《神行人間》，特技高超、意義非凡。

《神行人間》讓觀眾近距離欣賞免費特技表演，同為《女武神》的導演帕德利薩指出，特技人員將懸吊在噴水池高空上方，形成12層的高空人肉網，結合舞蹈、特技變幻隊形，並運用歌劇院涵洞建築與噴水池，量身打造精彩演出，猶如太空人漫步在宇宙。

帕德利薩說，女演員飾演「大地之母」艾達，在歌劇院涵洞歌舞，傳達保護大地之意，打造歌劇院為女性、為地球發聲的建築。女神將指向地面，噴水池升起人肉網絡，讓神行人間，愛護地球。

歌劇院藝術總監王文儀說，這是歌劇院首次大型戶外特技表演，融合歌劇、特技與噴水池，「涵洞如天使所在、水起洗滌人心！」於雙十節當晚7點、8點半各演出半小時。

至於華格納《尼貝龍指環》系列第二部《女武神》，由國際指揮大師呂紹嘉領軍國家交響樂團（NSO）及西班牙拉夫拉前衛劇團共同演出。

王文儀說，8位女武神都由台灣重要女演唱家飾演，加上國際10位最頂尖的歌手，演出天、神、人的愛情糾葛，是系列故事的核心，愛情故事貫串全劇，也是刻畫人性最細膩的一部，原汁原味傳承400年前的劇本、音樂，以全新的科技呈現，機器手臂、多媒體帶領女武神遨翔宇宙行星，以飛翔之姿演唱，展現未來、機械神世界的新隱喻滿讓觀眾體驗最美好的境界。

神行人間─高空人體極限演出》，結合歌劇、特技與噴泉，懸吊演員成為12層的「人肉網」。（台中國家歌劇院提供）

華格納《尼貝龍指環》系列第二部《女武神》，以巨型機械手臂升起演員演唱，結合魔火場景和音樂，提供全新的表演享受。（台中國家歌劇院提供）

《女武神》以巨型機械手臂升起演員，結合魔火場景和音樂。（歌劇院提供）

《女武神》以巨型機械手臂升起演員，在魔火場景中演唱。（台中國家歌劇院提供）

《女武神》以巨型機械手臂升起演員高空演唱，結合特技，如遨翔宇宙。（台中國家歌劇院提供）