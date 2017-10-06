放國慶連假了！國道塞車龜速 估晚間9點緩解

明天就是國慶連假，今天下午5點起，國道已湧現南下返鄉、下班車潮，國1中壢服務區─內壢、湖口─新竹系統車速甚至只有20公里。（資料照，記者廖雪茹攝）

2017-10-06 19:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天就放國慶連假，今天下午5點起，國道已湧現南下返鄉夾雜下班的車潮，湖口服務區─新竹在晚間7點左右，車速更不足20公里。高速公路局預估，今天車流量會達102百萬車公里，較昨天預估再增13.33％；交管組科長蔡明哲說，今晚許多連假必塞路段出現壅塞，但相信昨晚車流增加後，將可適度舒緩今日車潮。

截至晚間7點，國道全線總延車公里為81.4百萬車公里，受零星事故影響，車多壅塞路段主要為國1南下中壢服務區─內壢、湖口─新竹系統，這兩處路段都曾出現時速不足20公里情況。

其餘壅塞路段還有北上新竹─竹北、高架五股─環北、圓山─東湖、國2東向機場系統─南桃園、國3南下安坑─中和、北上鶯歌系統─三鶯、土城─中和、國5南港系統─石碇等路段。

蔡明哲說，這波車潮預計於晚間9點緩解，畢竟若要9點過後出發，許多民眾都會選擇等凌晨0點，國道全線夜間免收費時段再上路。

明天是連假首日，國道有多項疏運措施，除了凌晨0點至清晨5點夜間免收費，值得注意的還有首度實施的「日間離峰優惠」，從下午2點至晚間7點，國道通行費皆可再打7折；民眾搭配行駛國3新竹系統─燕巢系統，通行費可再享8折。另外，明晚6點前，將會封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下交流道；上午7點至中午12點將實施國5南下高乘載管制。