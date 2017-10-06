國慶連假墾丁看衝浪台東看煙火？先看交通管制吧

2017-10-06 19:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國慶連假國境之南很熱鬧！恆春半島預估有8萬人潮，而台東縣卑南溪口還要施放國慶煙火，通往兩地的唯一路線就是台1線，警方在連假期間除祭出調撥車道，國慶日當天更控制燈號到晚上12點，以紓緩返家車潮。

國慶連假的恆春半島很熱鬧，除全台最大的土地公廟車城福安宮要在7、8日遶境外，連假原本的出遊潮加上進香客和國慶鳥「灰面鵟鷹」賞鳥客，滿州佳樂水更要舉辦屏東佳樂水國際衝浪嘉年華暨ASC（亞洲衝浪巡迴賽），屆時除台灣浪客，還會吸引許多國外知名浪客前來逐浪，成為台灣規模最大的衝浪嘉年華，加上10月1日黃金週中國客，預估恆春半島將湧入8萬人潮。

枋寮警分局表示，國慶連假預計經台1線往墾丁、台東觀光車潮倍增，為有效紓導車潮，除鼓勵使用南下的台1線右轉永翔路再左轉台17線的替代路線和北上的台1線右轉屏185線沿山公路再左轉農場路後右轉台1線戰備跑道的替代路線外，也會祭出調撥車道，7、8日早上8到12點，調撥1北上車道予南下使用，9、10日下午2到6點調撥1南下車道予北上使用，範圍皆為台1線436公里（水底寮五岔路口）至441公里（中山路口）。

屏東縣警局交通隊統計，國慶連假預估尖峰每小時有3000輛車，南下高峰為7日上午10到12點，北返高峰則是9日下午3到5點，而國慶日當晚7點台東卑南溪口將施放煙火，經台1線北返的車潮預估從下午持續到深夜，將控燈到深夜上12點，連假期間並將加強取締違規行駛慢車道的車輛及違規停車。