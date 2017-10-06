聽障嬤、過動兒練舞走秀 明在朴子公演圓夢

朴子姊妹連線成員有聽障人士葉來有阿嬤（右四）及過動兒李冠佑（右一）等人，都很期待明天在朴子市嘉義縣立體育館的公開演出。（記者林宜樟攝）

2017-10-06 19:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市社團「朴子姊妹連線」，近年來開設舞蹈才藝課程，免費讓市民學習，有聽障嬤靠著心臟感受震動來數節拍，也有過動兒學舞發洩精力後情況轉好。明天（7日）朴子姊妹連線將舉辦「絕代風華旗袍秀公演」，讓姊妹們穿旗袍走秀，孩子們跳舞演出，許多姊妹從沒穿過旗袍，一圓夢想！

朴子姊妹連線負責人、嘉義縣議員黃嫈珺說，社團聘請舞蹈老師教學，成年人到孩子免費練舞，這一年多來成員增加，許多婦女、婆媳、親子相約學舞，體態越來越好，更有自信。

64歲的葉來有阿嬤是聽障人士，聽不見音樂，但她熱愛舞蹈，靠著心臟感受聲音震動來算節拍，為了演出，更自己縫製旗袍。小學二年級男童李冠佑，3歲時鑑定為過動兒，在班上總是走來走去，整天躁動，學習舞蹈後每天練習，發洩精力，竟跟父母說「我真的累了！」治療過動兒的藥物也減少，還將在舞蹈表演主秀，非常開心。

新住民姊妹陳怡婷、柯芊湄喜愛舞蹈，只學4、5個月就能跳出曼妙舞姿。19歲的李昀臻有生以來第一次穿上旗袍跳舞，相當緊張。洪銀聰、侯瓊閔婆媳相約練舞，更首度同台旗袍走秀，展現婆媳之情！

新寮里長陳貞潔原本身材圓潤，笑說跳舞後旗袍腰部都鬆了。社團姊妹黃瑟麟則說，原本體重接近80公斤，練舞後甩掉5公斤，大膽穿上旗袍演出跳舞，更展自信。

黃嫈珺說，絕代風華旗袍秀也邀請新住民婦女穿傳統服飾演唱《甜蜜蜜》，120個姊妹旗袍走秀，35名學童跳舞演出，10月7日下午5點半到晚上9點在朴子市嘉義縣立體育館登場，歡迎市民們前來觀賞，給予鼓勵。