宣導節水「關鳥何事」？ 南市府關閉部分小便斗

台南市政大樓節水措施，每間男廁所關閉1個小便斗。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-06 19:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣每年8、9月原本應是豐水期，但今年卻降雨偏少，因應水利署宣布自10月起，台南地區水情燈號，從水情正常的藍燈，轉為水情稍緊的綠燈，台南市政府配合中央政策實施節水措施，除了平日的節水措施宣導，也「加碼」將洗手台減壓供水及水龍頭、小便斗部分關閉等措施。

現行每間男廁有7個小便斗，紙板「被蓋掉」暫停用1個，市府人員與洽公民眾反映不一；有人打趣說「缺水之苦關鳥何事，原來只為宣導節水」，也有人苦笑說，之前洗手台的水龍頭兩支停1支，結果洗手就得排隊，還不是一樣的用水，小便斗就算停了幾個，還不是一樣的用水，「靠近沖1次水，尿完沖1次水，有差ㄇ！」

也有支持派認為，若抱持「沒有省多少」的消極態度觀念，珍貴水資源就因此而累積浪費掉，「勿以善小而不為」。也有府內人員幽默說，「反正小便斗不會全部有人占用，關閉1個無礙鳥事」。

市府秘書處表示，水資源調配管理，面對氣候變遷，未來仍是項嚴峻挑戰，每間男廁小便斗關閉1座，目的是提醒宣導府內員工，對於水資源的寶貴與稀有，能有深切的體認。

秘書處表示，市府大樓平日節水措施，還包括會議室不主動提供茶水，使用回收水做為澆灌和清潔環境，另外首創全國整合市府大樓RO廢水、空調冷凝水回收系統，每日回收水量約26噸，約占大樓日常用水量16%。