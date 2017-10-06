海膽滿地跑？ 東北季風造就澎湖濱刺麥奇觀

湖西青螺沙尾下坡草地，長滿定砂植物濱刺麥。（林長興老師提供）

2017-10-06 18:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋節過後，澎湖東北季風起！除了觀光進入淡季外，沙灘也顯得熱鬧滾滾，

湖西鄉青螺濕地的沙尾，有一處斜坡下方整片沙地，被濱刺麥覆蓋的草地，近日開雌花的濱刺麥隨風起舞，並吹到馬路上，在夜間看起來還真像海膽跑步。

濱刺麥的定砂能力強，是保護沙岸極為重要的植物。但因雌雄異株，因此雌花長期演化成佈滿針刺的球狀構造，只要種子成熟了，風一吹就會隨風滾動，在沙灘上生根落腳。由於濱刺麥的葉與種子都像尖刺一樣，如果不小心碰觸到，會扎到哇哇叫，因此又叫貓鼠刺。

由於濱刺麥成熟後雌花剝落，被曬乾呈暗黄色，且重量變輕，才能隨風漂浮移動！也因此各地都有暱稱，澎湖稱為在陸地上會跑的海膽，也有人稱為沙丘上的保齡球，更有人因其滿身針刺，好像長腳蜘蛛，也取名為海邊蜘蛛，不管名稱迥異，濱刺麥都是重要的定砂植物，對於海邊生態扮演重要的角色。

澎湖冬天的東北季風大，但在濱海地區時常可見渾身針刺的乾草圓球像「會跑路的神奇海膽」，隨風到處滾，讓人眼神一亮，這就是常見的典型海濱植物~濱刺麥。雖然外型不討好，但隨著風起，便會看到濱刺麥好像長了幾十隻腳般，一股腦兒往前衝，速度竟然快到你追不上呢！那種「連滾帶跑」的姿態會讓你看得又氣又好笑，可是這就是濱刺麥散播後代的方法！

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