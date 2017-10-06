鄉下媽媽有創意 大白菜變身懷石料理

結球白菜俗稱大白菜，溪州鄉種植面積廣，每年生產達8000噸。（記者陳冠備攝）

2017-10-06 18:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕鄉下的媽媽創意無限！彰化縣溪州鄉盛產結球白菜（大白菜），種植面積廣達200公頃，近日進入採收期，溪州鄉農會為推廣產業促銷，首年舉辦「在地結球白菜創意料理競賽」，鄉內9個家政班大展廚藝，有傳統媽媽味的「獅子頭滷白菜」，也有精緻如懷石料理的「翠玉白菜卷」，共18道大白菜料理，道道色香味俱全，令人垂涎三尺，也令評審們大呼「有創意」。

溪州鄉農會本週進行今年度農業休閒溪遊記計畫，今日先在本部大樓3樓禮堂舉辦創意料理競賽打頭陣。各家政班集思廣益，為奪頭彩，從早上6點多就開始備料、烹煮。18道料理中由最後東眉家政班推出的「翠玉白菜卷」最獲評審青睞，奪下第一名。

東眉家政班班長林千喜表示，翠玉白菜卷挑選大小適中菜葉，裹上特選絞肉後再添加明太子醬，一口嚐盡海陸味道，令人齒頰留香，負責擺盤的羅惠珍說，利用農村常見的小菊、蘆筍、香蘭葉等搭配，加以點綴就能躍上餐桌主角。

潮洋家政班班長由潮洋國小校長陳志盛帶隊，他表示，潮洋地區無多餘場地供家政班聚會，因此提供教室練習，老師與家長們分享廚藝，也討論學生的學習力，意外提昇地區凝聚力。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦指出，溪州境內盛產芭樂與稻米，不過溪州也是大宗蔬菜的生產地，其中結球白菜每年可達8000噸產量，為宣導大白菜食用好處，農會家政班聘請美食老師指導做菜，今日為成果發表會，推出18道創意料理，除了評比，農會也會做成食譜，供民眾料理參考。

溪州鄉農會推廣在地農業，舉辦「結球白菜創意料理競賽」。（記者陳冠備攝）

傳統風味的獅子頭滷白菜。（記者陳冠備攝）

溪州農會第一年舉辦「結球白菜創意料理競賽」，評審認真品嚐打分數。（記者陳冠備攝）

大白菜是作為黃金泡菜的主要食材。（記者陳冠備攝）

擺盤精緻如懷石料理的「翠玉白菜卷」，奪下第一屆結球白菜料理大賽冠軍。（記者陳冠備攝）