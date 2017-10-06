風景特定區收「觀光保育費」 最快12月上路

2017-10-06 18:28

〔記者吳柏緯／台北報導〕近年來，熱門觀光景點的景觀遭遊客破壞、垃圾隨意丟棄的事件頻傳。為了維護觀光區環境，未來國內的特定觀光區將可收取30元至200元不等的「觀光保育費」，這筆經費將投入風景區的環境與人文資源維護、導覽人員培訓等工作，相關規定預計最快2月就會上路。

交通部昨天預告「觀光地區與風景特定及自然人文生態觀光地區觀光保育費收取辦法」修正草案，將國外行之多年的「觀光保育費」納入，未來全台的「風景特定區」、「法定觀光區」與「自然人文生態景觀區」都可劃設收費範圍，若遊客要到區內參觀，必須繳交一筆費用。

40特定區可劃設收30元至200元

草案也授權主管機關可依每年造訪人次、淡旺季與本國籍或外國籍，制定差別費率。以造訪人次為例，若每年旅客人數在10萬人次以下的觀光區，可收每人新30到60元；10萬人次未達50萬人次，每人收60至120元；超過50萬人次則每人建議收費120元至200元。

觀光局工程司莊慧文說明，這類觀光區屬於開放式環境，旅客從四面八方而來，難以全部管制，因此，未來將採取劃設收費區域的方式執行。各主管機關應在經過充分調查與評估後，在觀光區內劃設收費範圍，未來旅客造訪這些觀光區時，仍不用收費，但若要進一步造訪劃設範圍內的景點或區域，就必須支付這筆費用。

事實上，不少觀光區內都有原住民保留地，對此，觀光局也與原民會進行多次的跨部會協商。原民會經發處科長高文斌說，對於收取保育費的政策，包含原民會與在地的部落都是非常支持，但仍要尊重原基法的規定。

高文彬說明，原民會主張，未來收費區劃設範圍若與原保地重疊，一定要徵詢地方原住民事務主管機關同意，而且部落的族人也應有知情權、參與權。

國家公園、縣市森林遊樂園排除

而根據觀光局的資料顯示，收費辦法上路後，「發展觀光條例」中規定的風景特定區，包含13個國家風景特定區、26個地方風景特定區與1個小琉球潮間帶自然人文生態景觀區等，都可適用。國家公園或各縣市的森林遊樂園不包含在內。