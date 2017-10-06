台灣就有好聲音 屏東銀髮合唱團飆美聲

里港鄉三廍社區發展協會三廍銀髮合唱團獲得最佳美聲獎。（圖由屏東縣政府提供）

2017-10-06 18:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣第2屆銀閃閃銀髮合唱團歌唱比賽，今天（6日）在六堆客家文化園區演藝廳登場，15組來自屏東縣各鄉鎮的銀髮合唱團使出渾身解數，用年輕的心唱出歡喜的歌聲。

屏東縣近年力推「安居大社區」，建構社區服務網絡，盼讓銀髮長輩活躍老化、健康老化、在地安老，志工在服務過程發現，合唱活動有助於社區長輩增進身心靈健康，去年舉辦首屆合唱比賽獲得好評，今年續辦第2屆銀閃閃銀髮合唱團歌唱賽。

各社區在賽前舉辦培訓課程，隊伍志工忙著張羅場地、準備練習教材，長輩們則忙著記旋律、背歌詞、練習走位加動作，志工發現，本來社區有幾位長輩比較健忘，過去都要看卡拉ok機的歌詞唱歌，在上了培訓課程後，竟然有明顯進步，歌詞記了就不忘。

經過激烈競爭，「最佳美聲獎」由霧台鄉佳暮社區銀髮合唱團、里港鄉三廍社區銀髮合唱團獲得，「團體美聲獎」頒給霧台鄉好茶社區雲豹合唱團、原住民部落文化藝術協會青山銀髮合唱團，「高齡美聲獎」由泰武鄉萬安社區銀髮合唱團、屏東市新生社區笑嗨嗨銀髮合唱團拿下；另有創意、精神、服裝等獎項，參賽隊伍通通有獎，阿公阿嬤們好開心。