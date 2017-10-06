弘光科大餐旅系猴賽雷 2國際賽奪下1金3銀3銅

2017-10-06 19:52

〔記者李忠憲／台中報導〕弘光科技大學餐旅系在2017韓國WACS國際餐飲大賽，及 FHM馬來西亞吉隆坡廚藝競賽表現突出。6位同學參加10項目，共獲1金3銀3銅3佳作好成績。其中還發生選手在參賽途中遇上小車禍，參賽作品雖撞壞，卻能緊急在飯店內修補，展現絕不輕言放棄的參賽精神。

弘光科大餐旅系師生日前分別前往韓國及馬來西亞參加WACS國際餐飲大賽及 FHM吉隆坡廚藝競賽，獲得1金3銀3銅3佳作好成績佳績。其中，大三同學陳威印初試啼聲到韓國參賽，與10國近2千位選手角逐下，在於鮮奶2層蛋糕、鮮奶油蛋糕裝飾項目拿下1金1銀。

陳威印表示，他想看看大格局，因此報名國際賽，儘管比賽一開始很緊張，手都在顫抖，不過進入狀況後就當平常練習一樣。他從小看媽媽做點心而產生興趣，特別喜歡製作鮮奶油糕點，為了比賽，整個暑假都在練習，或許是成功的原因之一。

餐旅系大三學生邵信銘則是在馬來西亞吉隆坡廚藝競賽中，參加西式雞肉烹調、西式鮭魚烹調獲得銀牌。

他表示，自己是越挫越勇，從失敗中求進步，由於之前香港國際賽沒得名，事後加緊練習，每天練習完成的作品，都拍照馬上LINE給老師指導，連細微的部分也不馬虎。這場比賽讓他覺得外語的重要性，評審用英文講解指定烹調方式，如果自己可以聽得懂，應該可表現更好。