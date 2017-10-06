全國唯一產銷班！寶山推廣原生橄欖「綠寶石」

新竹縣寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，每年10月入秋進入橄欖採收期，鄉公所結合油田社區和產銷班推廣橄欖特色產業。（橄欖產銷班提供）

2017-10-06 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，每年10月入秋進入橄欖採收期，當地油田社區發展協會和產銷班為推廣台灣原生種橄欖，15日舉辦「悠遊漫步寶山中，細看橄欖流星雨」活動，邀請大小朋友一起來認識林間的「綠寶石」、體驗橄欖特色產業。

寶山鄉鄉長邱坤桶表示，寶山主要為海拔250公尺以下的丘陵地，適合種植台灣原生種橄欖（尖仁），主要產地油田村，面積雖僅40公頃，卻是全國唯一的橄欖產銷班，公所為協助推廣橄欖產業，近兩年爭取農委會農村再生計畫補助，並在年初分送千株原生橄欖幼苗，鼓勵民眾栽植。

入秋進入尖仁橄欖的採收期，油田社區理事長余恭鑑與橄欖產銷班班長余宗禧，把顆顆翠綠的橄欖想像為流星雨，共同籌劃橄欖產業活動。

余宗禧表示，根據中藥寶典記載，成熟橄欖果實堅硬，初嚐味酸且澀，爾後舌底生津止渴，是很好的鹼性食物，對身體長期健康有正面幫助；由於果實本身酸澀堅硬不容易直接食用，幾乎沒有鳥獸願意吃它，且富含橄欖多酚也大大的降低病蟲害的可能，自然而然橄欖樹即免施農藥。

橄欖推廣活動15日上午8點30分起，在寶山橄欖門市部前廣場舉辦（三峰路一段88號），以橄欖採收為主軸，搭配地方特色產業介紹，以及玻璃藝術DIY、絹印DIY體驗、限量橄欖冰棒兌換，還有生態及傳統文化導覽解說，讓遊客深入認識寶山的多元樣貌。