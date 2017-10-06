兩位老師的犧牲 換來花蓮溪第一座水泥橋

退休老師陳素嬰（圖）找出老照片說，因當年花蓮溪沒有橋，要到山興國小上課，需自己操划小舟渡溪。（陳素嬰提供，中央社）

2017-10-06 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕40年前，花蓮山興國小教師張箭、鄧玉瑛冒險涉溪赴校，不幸溺斃，為了紀念兩人的犧牲，花蓮溪上第一座水泥橋便命名為「箭瑛大橋」。花蓮縣鳳林鎮公所今天（6日）舉辦張箭、鄧玉瑛殉職40週年紀念會，遺族與地方人士皆出席緬懷。

綜合媒體報導，當年曾一起涉溪、如今為南投炎峰國小退休校長的鍾美月回憶道，那時住在鳳林鎮的老師們要前往山興國小，都要將代步車停放在溪邊，再橫渡花蓮溪，老師都會為此準備乾淨衣物到校替換。

1977年10月6日黛納颱風襲台，花蓮溪溪水暴漲，鍾美月和張箭、鄧玉瑛等6名老師為了到學校冒險涉溪，張箭和鄧玉瑛卻失足落水，被湍急溪流沖走。

時任行政院長的蔣經國得知後，到花蓮視察慰問，並撥款興建花蓮溪上第一座鋼筋水泥橋，命名為「箭瑛大橋」，近年也在中央補助下重建新橋。

張箭的長子張立何，當年年僅6歲，他表示父親以退伍軍人身分到山興國小，是貢獻國家、為鄉親孩子服務。鄧玉瑛的胞兄鄧明星也表示，感謝地方鄉親40年來從未忘記這一天，對妹妹的犧牲感到驕傲。

「箭瑛大橋」事蹟還曾於1985年拍城電影，由石雋、顏鳳嬌主演。2014年地方文史團體在鳳林鎮舉辦電影播放會，當時鎮長彭宗乾表示，希望能讓《箭瑛大橋》電影成為鳳林鎮的公共財，串起鳳林人的回憶。